lavprof: мне что нравится: если человек поддерживает СВО и сторону РФ в текущей ситуации на Украине, то он прокремлевский бот, промыт пропагандой, ватник и т.д. и т.п.; если у человека другое мнение, то оно 100% его независимое мнение, он красавчик)) логика уровня бог.
Нет проблем, если человек поддерживает сторону РФ. Но если он поддерживает войну с 9 утра и целый день, строчит комментарии мазолистыми пальцами, то появляется подозрение, что это и есть его работа.
Ну а если не бот, то безработный и сидит целый день за клавиатурой, строчит комментарии. Значит у него нет личной жизни, живет на иждивении, может даже со справкой и выходом в интернет Справку в интернете никто не покажет.
Цитата:
а что он там такого сказал?он журналист. высказал мнение.
Много чего высказывают публичные люди в РФ, депутаты Госдумы в адрес Казахстана. Такие вещи никогда не делаются просто так. Есть подача сверху. У Путина злобный и скрытный характер. Некоторые журналисты в России высказывают своё мнение, а потом их просят из страны. Кеосояна не просят. Значит его слова идут в линию с партией. Он говорит что-то не потому что его личное мнение, а потому что он является сортом "журналюги", которому доверяют озвучивать самые агрессивные кремлевские мнения.
Muad Dib: Нет проблем, если человек поддерживает сторону РФ. Но если он поддерживает войну с 9 утра и целый день, строчит комментарии мазолистыми пальцами, то появляется подозрение, что это и есть его работа.
ну, включим логику. от противного. у кого пальчики не мазолистые, он не строчит с 9 утра, значит он не поддерживает войну и сторону РФ. и кто это? не, на вскидку одного назову, озвучивать не буду правда, тут все очевидно. кстати, я не имею ввиду 111. если кто подумал.
Muad Dib: Кеосояна не просят. Значит его слова идут в линию с партией. Он говорит что-то не потому что его личное мнение, а потому что он является сортом "журналюги", которому доверяют озвучивать самые агрессивные кремлевские мнения.
Вы так хорошо изучили Кеосаяна, что знаете какое у него личное мнение? Не допускаете, что он ИСКРЕННЕ поддерживает "кремлёвские мнения"? Или в РФ только Путин имеет "мнение", а все остальные, грубо говоря, 140 миллионов не имеют, а только угодливо соглашаются? Также говорят и о Соловьёве, Михееве, Симоньян и др. Нет, получается, в РФ идейных, все продажные, коль их мнения не совпадают с нашими?
alex_60: оба варианта приемлимы. лучше и тот и тот одновременно.
-----Вижу горы и долины, Вижу реки и поля. Это русское приволье, Это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это — русская держава, Сколько здесь любимых мест! Вижу пагоды в Шри Ланке И Корею, и Китай… Где бы я ни ехал в танке, Всюду мой любимый край! Вижу речку Амазонку, Крокодилов вижу я… Это русская сторонка, Это родина моя! Недалече пирамиды, Нил течёт — богат водой, Омывает русский берег! Русь моя, горжусь тобой! Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас Как приятно здесь в России Выпить вкусный русский квас! Над Сиднеем солнце всходит. Утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду! Вот индейцы курят трубку И протягивают мне, Все на свете любят русских, На родной моей земле!
таноми52: Или в РФ только Путин имеет "мнение", а все остальные, грубо говоря, 140 миллионов не имеют, а только угодливо соглашаются?
Ну а Вы в этом сомневаетесь? Конечно же половина все путинисты, а другая половина клемеботы. И делают всё под дудку дяди Вовы. Только точно так же можно всех кто против думают, с точностью до наоборот, можно обвинить, что они под дудку дяди Сэма.
Интересно куда пропали те, что кричали все олигархи Путина и он их лучший друг? Тоже интересно. А между тем-
Европейские партнёры возмущаются масштабами импорта на Украину люксовых автомобилей для «нужд ВСУ». Об этом украинским СМИ рассказал заместитель министра инфраструктуры страны Мустафа Найем. По его словам, для Вооружённых сил Украины сотнями завозят BMW X5 и Mercedes-Benz S-Class. Всего — уже около 14,3 тыс. Причём делается это без таможенных сборов. «Наши партнёры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением автопарка воюющей страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь», — заявил Найем.
Нарышкин намекнул на ядерный удар по Польше Внешняя разведка России считает, что Польша собирается ввести свои войска в Украину - то есть пойти на шаг, который, по словам президента Владимира Путина, вызовет «молниеносный» ответный ядерный удар. Польская армия может войти в западные украинские области и прорабатывает такой сценарий с США, заявил в четверг глава СВР Сергей Нарышкин. По его словам, географически эта операция может быть сосредоточена на польских «исторических владениях», а ее лозунгом должна стать «защита от российской агрессии». Сейчас Варшава обсуждает с администрацией Байдена «модальности миссии», которая задумана без получения мандата НАТО с участием «желающих государств», утверждает Нарышкин. Любое вмешательство третьих стран в ситуацию в Украине будет встречено ответным ударом такими средствами, которыми «никто сейчас не может похвастаться», грозил Путин в среду, выступая перед Советом законодателей. «Все решения на этот счет уже приняты», - заявил он. Стратегические силы России приведены в особый режим боевого дежурства с 24 февраля.
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