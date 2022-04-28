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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
148
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:27
#13906
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Цитата:
lavprof: мне что нравится: если человек поддерживает СВО и сторону РФ в текущей ситуации на Украине, то он прокремлевский бот, промыт пропагандой, ватник и т.д. и т.п.; если у человека другое мнение, то оно 100% его независимое мнение, он красавчик)) логика уровня бог.


Нет проблем, если человек поддерживает сторону РФ. Но если он поддерживает войну с 9 утра и целый день, строчит комментарии мазолистыми пальцами, то появляется подозрение, что это и есть его работа.

Ну а если не бот, то безработный и сидит целый день за клавиатурой, строчит комментарии. Значит у него нет личной жизни, живет на иждивении, может даже со справкой и выходом в интернет :lol: Справку в интернете никто не покажет.

Цитата:
а что он там такого сказал?он журналист. высказал мнение.


Много чего высказывают публичные люди в РФ, депутаты Госдумы в адрес Казахстана. Такие вещи никогда не делаются просто так. Есть подача сверху. У Путина злобный и скрытный характер. Некоторые журналисты в России высказывают своё мнение, а потом их просят из страны. Кеосояна не просят. Значит его слова идут в линию с партией. Он говорит что-то не потому что его личное мнение, а потому что он является сортом "журналюги", которому доверяют озвучивать самые агрессивные кремлевские мнения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:33
#13907
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Цитата:
Muad Dib:
У Путина злобный и скрытный характер.


откуда инфа?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:34
#13908
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Цитата:
Muad Dib:
Некоторые журналисты в России высказывают своё мнение, а потом их просят из страны.


законы соблюдать надо.
как и у нас.
тогда никто никого не попросит
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:37
#13909
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Цитата:
Muad Dib:
может даже со справкой и выходом в интернет Справку в интернете никто не покажет.


тут соглашусь, справку от некоторых тут бы надо попросить предьявить.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1227
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:40
#13910
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Иногда и без справки видно, у кого злобный характер.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:46
#13911
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Цитата:
Muad Dib:
Нет проблем, если человек поддерживает сторону РФ. Но если он поддерживает войну с 9 утра и целый день, строчит комментарии мазолистыми пальцами, то появляется подозрение, что это и есть его работа.


ну, включим логику. от противного.
у кого пальчики не мазолистые,
он не строчит с 9 утра, значит он не поддерживает войну и сторону РФ.
и кто это?
не, на вскидку одного назову, озвучивать не буду правда,
тут все очевидно.
кстати, я не имею ввиду 111.
если кто подумал.
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