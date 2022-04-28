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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 16:51
И потому пошел на кардинальные меры, чтоб получить совершенно Исчерпывающий ответ.
Если ьеперь кому то не нравится Флуд, пусть читает пункт первый как говорится..
Если ьеперь кому то не нравится Флуд, пусть читает пункт первый как говорится..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 16:53
флуд нормальным стал три недели назад, две недели был нормальный,
потом опять на бред чушь скатился.
почему так-военная тайна.
потом опять на бред чушь скатился.
почему так-военная тайна.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 16:56
Цитата:
сложно как то.
о чем там вкратце, изложите.
YESNO:
Слепой траст[править | править код] В англосаксонской системе права также разработана концепция слепого траста (blind trust), которая представляет собой одну из форм расщепленной собственности (в чём‑то похожей на институт доверительного управления в российском праве), где управляющий трастом имеет полную свободу действий по отношению к переданным ему активам. В слепом трасте учредитель траста (доверитель) и бенефициары не имеют никакой информации об активах траста, не имеют контроля или влияния на активы в трасте и не вправе вмешиваться в работу управляющего. Учредитель траста (доверитель) и бенефициары не могут знать, какие активы в данный момент находятся во владении трастом, что покупается или продается, каковы годовые доходы от управления переданным в траст имуществом. Они не могут обращаться к доверительному управляющему для получения обновленной информации о владениях, кроме отчета о прибыли или убытках один раз в год (либо в иной согласованный сторонами срок), определять его инвестиционную политику, предоставлять доверенному лицу какую‑либо информацию или давать указания относительно управления активами. Доверительный управляющий, в свою очередь, как только активы передаются в слепой траст, может свободно покупать и продавать активы в соответствии с предоставленными трастовым соглашением мандатами. Как правило, доверительный управляющий не может быть аффилирован с бенефициаром, в том числе вести совместный бизнес.
Слепой траст[править | править код] В англосаксонской системе права также разработана концепция слепого траста (blind trust), которая представляет собой одну из форм расщепленной собственности (в чём‑то похожей на институт доверительного управления в российском праве), где управляющий трастом имеет полную свободу действий по отношению к переданным ему активам. В слепом трасте учредитель траста (доверитель) и бенефициары не имеют никакой информации об активах траста, не имеют контроля или влияния на активы в трасте и не вправе вмешиваться в работу управляющего. Учредитель траста (доверитель) и бенефициары не могут знать, какие активы в данный момент находятся во владении трастом, что покупается или продается, каковы годовые доходы от управления переданным в траст имуществом. Они не могут обращаться к доверительному управляющему для получения обновленной информации о владениях, кроме отчета о прибыли или убытках один раз в год (либо в иной согласованный сторонами срок), определять его инвестиционную политику, предоставлять доверенному лицу какую‑либо информацию или давать указания относительно управления активами. Доверительный управляющий, в свою очередь, как только активы передаются в слепой траст, может свободно покупать и продавать активы в соответствии с предоставленными трастовым соглашением мандатами. Как правило, доверительный управляющий не может быть аффилирован с бенефициаром, в том числе вести совместный бизнес.
сложно как то.
о чем там вкратце, изложите.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 17:25
Если б со своей войной и оскорблениями за нее не лезли, то было бы вполне нормально..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24783
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 17:26
Цитата:
Военная тайна...
alex_60:
о чем там вкратце, изложите.
о чем там вкратце, изложите.
Военная тайна...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2967
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 17:32
Цитата:
Стесняюсь спросить: где мне это пригодится?
YESNO:
В англосаксонской системе права также разработана концепция слепого траста (blind trust), которая представляет собой одну из форм расщепленной собственности
В англосаксонской системе права также разработана концепция слепого траста (blind trust), которая представляет собой одну из форм расщепленной собственности
Стесняюсь спросить: где мне это пригодится?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:02
Сижу, смотрю место встречи на НТВ, сидят эксперты и спокойным лицом обсуждают возможность ядерной войны, женщину которая высказалась против, уже просят посадить в тюрьму. Да ладно пусть бы воевали сами, но ядерная война , ведь тогда и нас не будет. Зато Донбасс будет отомщен
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:03
Цитата:
вы точно форумы не перепутали?
кого править, какой код?
или это сбой при обновлении?
YESNO:
Слепой траст[править | править код] В
Слепой траст[править | править код] В
вы точно форумы не перепутали?
кого править, какой код?
или это сбой при обновлении?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:07
Цитата:
склоняюсь к мысли что это шифровка.тут бы органам поработать.
соответствующим.
[Исправлено: alex_60, 28.04.2022 - 18:08]
drakon:
Военная тайна...
Военная тайна...
склоняюсь к мысли что это шифровка.тут бы органам поработать.
соответствующим.
[Исправлено: alex_60, 28.04.2022 - 18:08]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:12
Цитата:
эта цель уже выполнена. идет следующая фаза операции. уничтожение нацизма.
saba: Зато Донбасс будет отомщен
эта цель уже выполнена. идет следующая фаза операции. уничтожение нацизма.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:34
какая следующая цель, после нацизма, уничтожение мира?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:48
Цитата:
мир во всем мире.
без нацизма.
saba:
какая следующая цель, после нацизма, уничтожение мира?
какая следующая цель, после нацизма, уничтожение мира?
мир во всем мире.
без нацизма.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:11
Ага без людей и никакого нацизма не будет, вообще ладно так надышался ядом после этой передачи, жаль пить бросил, все таки антидот. А так и цензуру предлагали вводить, за высказывание другого мнения уголовная ответственность, и всех кто уехал. обратно не пускать. Хорошо хоть не расстрелять а иначе 37 год
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1227
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:13
Большинству уже давно понятно, что на Украине идёт война России и НАТО.
И эта война началась бы рано или поздно.
Но Россия запустила встречный пал, и сорвала планы НАТО начать войну в невыгодных для России условиях.
Сейчас ситуация невыгодна для НАТО.
Ну и параллельно идёт война за отказ от доллара, как мировой валюты.
Здесь тоже у России сложилась уникальная ситуация, когда Россия сможет выдержать любой прессинг в экономике со стороны Запада, а Запад не сможет прожить без России даже один год.
В общем, мировая война была бы в любом случае, но позже.
А сейчас есть шанс её избежать в случае победы России на военном и экономическом фронтах.
И эта война началась бы рано или поздно.
Но Россия запустила встречный пал, и сорвала планы НАТО начать войну в невыгодных для России условиях.
Сейчас ситуация невыгодна для НАТО.
Ну и параллельно идёт война за отказ от доллара, как мировой валюты.
Здесь тоже у России сложилась уникальная ситуация, когда Россия сможет выдержать любой прессинг в экономике со стороны Запада, а Запад не сможет прожить без России даже один год.
В общем, мировая война была бы в любом случае, но позже.
А сейчас есть шанс её избежать в случае победы России на военном и экономическом фронтах.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:26
Цитата:
согласен на все сто.
нато, сша и мир несовместимы.
для них война - цель существования.
но ошиблись адресом в этот раз,
за что и получат развал системы
западных ценностей и финансовой системы.
без вариантов.
serg kost:
началась бы рано или поздно. Но Россия запустила встречный пал, и сорвала планы НАТО начать войну в невыгодных для России условиях.
началась бы рано или поздно. Но Россия запустила встречный пал, и сорвала планы НАТО начать войну в невыгодных для России условиях.
согласен на все сто.
нато, сша и мир несовместимы.
для них война - цель существования.
но ошиблись адресом в этот раз,
за что и получат развал системы
западных ценностей и финансовой системы.
без вариантов.
-
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