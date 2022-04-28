Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...

Отправлено: - 19:21

На заре независимости лично я ожидал лет так через тридцать страна превратится в огромный производитель аграрной продукции , будем жить как в эмиратах, ведь президент не будет зря бросаться словами, он обещал. Однако, сейчас даже сахара своего нет , всё привозное....