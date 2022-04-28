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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 16:51
#13891
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И потому пошел на кардинальные меры, чтоб получить совершенно Исчерпывающий ответ.
Если ьеперь кому то не нравится Флуд, пусть читает пункт первый как говорится..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 16:53
#13892
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флуд нормальным стал три недели назад, две недели был нормальный,
потом опять на бред чушь скатился.
почему так-военная тайна.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 16:56
#13893
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Цитата:
YESNO:
Слепой траст[править | править код] В англосаксонской системе права также разработана концепция слепого траста (blind trust), которая представляет собой одну из форм расщепленной собственности (в чём‑то похожей на институт доверительного управления в российском праве), где управляющий трастом имеет полную свободу действий по отношению к переданным ему активам. В слепом трасте учредитель траста (доверитель) и бенефициары не имеют никакой информации об активах траста, не имеют контроля или влияния на активы в трасте и не вправе вмешиваться в работу управляющего. Учредитель траста (доверитель) и бенефициары не могут знать, какие активы в данный момент находятся во владении трастом, что покупается или продается, каковы годовые доходы от управления переданным в траст имуществом. Они не могут обращаться к доверительному управляющему для получения обновленной информации о владениях, кроме отчета о прибыли или убытках один раз в год (либо в иной согласованный сторонами срок), определять его инвестиционную политику, предоставлять доверенному лицу какую‑либо информацию или давать указания относительно управления активами. Доверительный управляющий, в свою очередь, как только активы передаются в слепой траст, может свободно покупать и продавать активы в соответствии с предоставленными трастовым соглашением мандатами. Как правило, доверительный управляющий не может быть аффилирован с бенефициаром, в том числе вести совместный бизнес.


сложно как то.
о чем там вкратце, изложите.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 17:25
#13894
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Если б со своей войной и оскорблениями за нее не лезли, то было бы вполне нормально..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24783
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 17:26
#13895
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Цитата:
alex_60:
о чем там вкратце, изложите.

Военная тайна... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2967
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 17:32
#13896
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Цитата:
YESNO:
В англосаксонской системе права также разработана концепция слепого траста (blind trust), которая представляет собой одну из форм расщепленной собственности


Стесняюсь спросить: где мне это пригодится?:-(
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
262
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:02
#13897
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Сижу, смотрю место встречи на НТВ, сидят эксперты и спокойным лицом обсуждают возможность ядерной войны, женщину которая высказалась против, уже просят посадить в тюрьму. Да ладно пусть бы воевали сами, но ядерная война , ведь тогда и нас не будет. Зато Донбасс будет отомщен
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:03
#13898
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Цитата:
YESNO:
Слепой траст[править | править код] В


вы точно форумы не перепутали?
кого править, какой код?
или это сбой при обновлении?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:07
#13899
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Цитата:
drakon:
Военная тайна...


склоняюсь к мысли что это шифровка.тут бы органам поработать.
соответствующим.

[Исправлено: alex_60, 28.04.2022 - 18:08]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:12
#13900
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Цитата:
saba: Зато Донбасс будет отомщен


эта цель уже выполнена. идет следующая фаза операции. уничтожение нацизма.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
262
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:34
#13901
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какая следующая цель, после нацизма, уничтожение мира?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 18:48
#13902
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Цитата:
saba:
какая следующая цель, после нацизма, уничтожение мира?


мир во всем мире.
без нацизма.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
262
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:11
#13903
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Ага без людей и никакого нацизма не будет, вообще ладно так надышался ядом после этой передачи, жаль пить бросил, все таки антидот. А так и цензуру предлагали вводить, за высказывание другого мнения уголовная ответственность, и всех кто уехал. обратно не пускать. Хорошо хоть не расстрелять а иначе 37 год
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1227
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:13
#13904
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Большинству уже давно понятно, что на Украине идёт война России и НАТО.
И эта война началась бы рано или поздно.
Но Россия запустила встречный пал, и сорвала планы НАТО начать войну в невыгодных для России условиях.
Сейчас ситуация невыгодна для НАТО.
Ну и параллельно идёт война за отказ от доллара, как мировой валюты.
Здесь тоже у России сложилась уникальная ситуация, когда Россия сможет выдержать любой прессинг в экономике со стороны Запада, а Запад не сможет прожить без России даже один год.
В общем, мировая война была бы в любом случае, но позже.
А сейчас есть шанс её избежать в случае победы России на военном и экономическом фронтах.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 19:26
#13905
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Цитата:
serg kost:
началась бы рано или поздно. Но Россия запустила встречный пал, и сорвала планы НАТО начать войну в невыгодных для России условиях.


согласен на все сто.
нато, сша и мир несовместимы.
для них война - цель существования.
но ошиблись адресом в этот раз,
за что и получат развал системы
западных ценностей и финансовой системы.
без вариантов.
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