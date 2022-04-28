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≡ Как правительство скажет - Когда сократят одного из заместителей Архимеда Мухамбетова?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44111
Как правительство скажет - Когда сократят одного из заместителей Архимеда Мухамбетова?
Отправлено: 28.04.22 - 16:05
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта поручил ограничить количество заместителей акимов регионов. "НГ" направила акиму Костанайской области запрос с просьбой пояснить, как и когда это поручение будет выполнено.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17202
Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...
Отправлено: 28.04.22 - 16:05
#1
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вопрос видать непростой.
с кандачка не решить.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24783
Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...
Отправлено: 28.04.22 - 16:44
#2
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Цитата:
alex_60:
вопрос видать непростой.

Ионенко В. - сократят... :lol: ;-)
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
279
Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...
Отправлено: 28.04.22 - 17:10
#3
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можно смело всех сократить. все равно ничего они не делают. один формализм
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8464
Как правительство скажет - Когда сократят одного из заместителей Архимеда Мухамбетова?
Отправлено: 28.04.22 - 17:17
#4
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Когда сократят самого Мухамбетова? - вопрос намного важнее.
Ща пол года, как на прошлых должностях, поднатаскают Жундубаева и область ему в руки... к бабке не ходи.
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