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≡ Пенсионер оступился на ступеньках возле магазина, ударился головой и скончался в больнице в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44111
Пенсионер оступился на ступеньках возле магазина, ударился головой и скончался в больнице в Рудном
Отправлено: 28.04.22 - 16:55
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Полиция начала досудебное расследование по факту смерти 74-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Несчастный случай произошел 18 апреля около магазина «Айгуль» на ул.50 лет Октября.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24783
Re: Пенсионер оступился на ступеньках возле магазина, ударился...
Отправлено: 28.04.22 - 16:55
#1
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Ступеньки то, ещё - нормальные... :-o
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