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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11647
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:32
#13876
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Не стесняемся, повторяю вопрос - Зачем мы хотим собственноручно похоронить наш Флуд?
Вы, который с краю, что увидели там в окне, решение проблемы?
Если это так, то прощаю, нет, завтра приведете родителей!

[Исправлено: 111, 28.04.2022 - 14:33]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11647
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:39
#13877
Комментарий удален модератором.
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2967
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:42
#13878
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Что-то тревожно!

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11647
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:43
#13879
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11647
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:47
#13880
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11647
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:54
#13881
Комментарий удален модератором.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
597
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:56
#13882
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Я за то, чтобы флуд оставался таким какой есть, на то он и флуд. Хочешь обсуждения каких-то тем? Пошел и создал, пригласил всех обсуждать) можно не всех, но все равно придут те, кому будет интересно обсудить тему или прокомментировать чью-то мысль/отсутствие оной в комменте)

[Исправлено: Домовенок, 28.04.2022 - 15:39]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17202
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 15:12
#13883
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а что, уже ночь наступила?
вроде солнце светит.
когда путают день и ночь-
как это называется?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17202
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 15:13
#13884
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Цитата:
lavprof:
возмущается за малосодержательные комменты, и сам же их строчит) мда...


тоже удивлен.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17202
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 15:24
#13885
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Цитата:
Змея Подколодная:
ему прилетела жесткая ответочка, запретить въезд в Казахстан


да пока вроде нет.
сказали-могут запретить
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17202
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 15:29
#13886
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Цитата:
Сабыр:
Путинская пешка


в шахматы любишь играть?
тогда Путин Король.
или так "Я солдат Путина."
знаешь кто сказал?
как ты его назовешь?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
595
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 15:42
#13887
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Слепой траст[править | править код] В англосаксонской системе права также разработана концепция слепого траста (blind trust), которая представляет собой одну из форм расщепленной собственности (в чём‑то похожей на институт доверительного управления в российском праве), где управляющий трастом имеет полную свободу действий по отношению к переданным ему активам. В слепом трасте учредитель траста (доверитель) и бенефициары не имеют никакой информации об активах траста, не имеют контроля или влияния на активы в трасте и не вправе вмешиваться в работу управляющего. Учредитель траста (доверитель) и бенефициары не могут знать, какие активы в данный момент находятся во владении трастом, что покупается или продается, каковы годовые доходы от управления переданным в траст имуществом. Они не могут обращаться к доверительному управляющему для получения обновленной информации о владениях, кроме отчета о прибыли или убытках один раз в год (либо в иной согласованный сторонами срок), определять его инвестиционную политику, предоставлять доверенному лицу какую‑либо информацию или давать указания относительно управления активами. Доверительный управляющий, в свою очередь, как только активы передаются в слепой траст, может свободно покупать и продавать активы в соответствии с предоставленными трастовым соглашением мандатами. Как правило, доверительный управляющий не может быть аффилирован с бенефициаром, в том числе вести совместный бизнес.

Цитата:
Покажите мне такую страну,
Где славят тирана,
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.
Покажите мне такую страну,
Где каждый - обманут,
Где назад означает вперед,
И наоборот.
Не вращайте глобус,
Вы не найдете,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой,
В которой вы все не живете,
Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 15:52
#13888
Комментарий удален модератором.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
597
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 16:34
#13889
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Цитата:
В Милане прошла украинская демонстрация, на которой среди украинских флагов были замечены таблички с изображением эмблемы полка "Азов" (запрещен в РФ). Ранее мы писали о нем в контексте нью-йоркских митингов.

Местные итальянцы присоединились к шествию, но со своей риторикой. Они кричали украинским протестующим "нацисты" и требовали от них и сочувствующих им диаспор убираться с улиц.

Обратите внимание, что местные жители вышли с ГЕОРГИЕВСКИМИ лентами в поддержку спецоперации России.

в поддержку спецоперации или нет тут еще можно поспорить, но то, что против нацизма - это точно)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11647
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 16:48
#13890
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Цитата:
lavprof:
Я за то, чтобы флуд оставался таким какой есть, на то он и флуд. Хочешь обсуждения каких-то тем? Пошел и создал, пригласил

Марксу, Дону, электрону этот Флуд не нравится.
Я ради них же предлагаю..

[Исправлено: 111, 28.04.2022 - 16:50]
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