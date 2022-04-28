Не стесняемся, повторяю вопрос - Зачем мы хотим собственноручно похоронить наш Флуд? Вы, который с краю, что увидели там в окне, решение проблемы? Если это так, то прощаю, нет, завтра приведете родителей!
Я за то, чтобы флуд оставался таким какой есть, на то он и флуд. Хочешь обсуждения каких-то тем? Пошел и создал, пригласил всех обсуждать) можно не всех, но все равно придут те, кому будет интересно обсудить тему или прокомментировать чью-то мысль/отсутствие оной в комменте)
Слепой траст[править | править код] В англосаксонской системе права также разработана концепция слепого траста (blind trust), которая представляет собой одну из форм расщепленной собственности (в чём‑то похожей на институт доверительного управления в российском праве), где управляющий трастом имеет полную свободу действий по отношению к переданным ему активам. В слепом трасте учредитель траста (доверитель) и бенефициары не имеют никакой информации об активах траста, не имеют контроля или влияния на активы в трасте и не вправе вмешиваться в работу управляющего. Учредитель траста (доверитель) и бенефициары не могут знать, какие активы в данный момент находятся во владении трастом, что покупается или продается, каковы годовые доходы от управления переданным в траст имуществом. Они не могут обращаться к доверительному управляющему для получения обновленной информации о владениях, кроме отчета о прибыли или убытках один раз в год (либо в иной согласованный сторонами срок), определять его инвестиционную политику, предоставлять доверенному лицу какую‑либо информацию или давать указания относительно управления активами. Доверительный управляющий, в свою очередь, как только активы передаются в слепой траст, может свободно покупать и продавать активы в соответствии с предоставленными трастовым соглашением мандатами. Как правило, доверительный управляющий не может быть аффилирован с бенефициаром, в том числе вести совместный бизнес.
Цитата:
Покажите мне такую страну, Где славят тирана, Где победу в войне над собой Отмечает народ. Покажите мне такую страну, Где каждый - обманут, Где назад означает вперед, И наоборот. Не вращайте глобус, Вы не найдете, На планете Земля стран таких не отыскать, Кроме той роковой, В которой вы все не живете, Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать
В Милане прошла украинская демонстрация, на которой среди украинских флагов были замечены таблички с изображением эмблемы полка "Азов" (запрещен в РФ). Ранее мы писали о нем в контексте нью-йоркских митингов.
Местные итальянцы присоединились к шествию, но со своей риторикой. Они кричали украинским протестующим "нацисты" и требовали от них и сочувствующих им диаспор убираться с улиц.
Обратите внимание, что местные жители вышли с ГЕОРГИЕВСКИМИ лентами в поддержку спецоперации России.
в поддержку спецоперации или нет тут еще можно поспорить, но то, что против нацизма - это точно)
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