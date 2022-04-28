Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...

Отправлено: - 15:51

А где БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК????????!!!!!!!! Ведь на его организацию ни каких затрат вообще не нужно, назначьте место и время сбора и дайте улицу, а народ соберётся, поверьте. Может надеются на то, что два года не было, третий, четвертый, а на пятый уже и не вспомнят, само собой забудется. А на 7 мая пард можно?!