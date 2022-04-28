Прогноз на 5 дней
пасмурно+24°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 26% влажность
  • ЮЗ, 8.9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44111
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 28.04.22 - 15:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День Победы – святой праздник для Казахстана, сказал глава комитета сената по международным делам.
Читать новость

Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1587
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 28.04.22 - 15:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В МИД РК сообщили, что могут запретить Тиграну Кеосаяну въезд из-за его высказываний.


Насколько плотный у Кеосаяна график? Он найдет время испугаться?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
949
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 28.04.22 - 15:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кеосаян такая же путинская птица попугай как и покойный Жириновский. Ему что приказали-то он и говорит. Ну и плюс деньги за это хорошие гребет. Не справедливо въезд закрыли ;-)
Профайл
tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
40
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 28.04.22 - 15:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК????????!!!!!!!! Ведь на его организацию ни каких затрат вообще не нужно, назначьте место и время сбора и дайте улицу, а народ соберётся, поверьте. Может надеются на то, что два года не было, третий, четвертый, а на пятый уже и не вспомнят, само собой забудется. А на 7 мая пард можно?!
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
597
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 28.04.22 - 16:05
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Председатель сенатского комитета по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед:"... проводить мероприятия по увековечению великой Победы в памяти народа, особенно молодого поколения"

Поэтому Бессмертный полк онлайн?)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17202
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 28.04.22 - 16:09
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Ему что приказали-то он и говорит


откуда инфа?
зачем клеветать на человека?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17202
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 28.04.22 - 16:10
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
Поэтому Бессмертный полк онлайн?)


да вроде сказали можно пройтись.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17202
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 28.04.22 - 16:11
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Не справедливо въезд закрыли


никто не закрывал.
Профайл
р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
279
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 28.04.22 - 16:19
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меня всегда учили родители- не знаешь как поступить- поступай по совести. Поэтому кто имеет совесть, память, честь тот обязательно выйдет на улицу и пройдется в Парк Победы. Будут на то разрешительные реляции сверху или нет.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
597
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 28.04.22 - 16:44
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да вроде сказали можно пройтись

да, запрета не было, как минимум была новость, что наш новый аким сказал организовать - назначить время и место сбора. Но в целом объявлен то он онлайн по всей стране.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS