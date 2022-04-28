Отправлено: - 14:01

lavprof:

если человек поддерживает СВО и сторону РФ в текущей ситуации на Украине, то он прокремлевский бот, промыт пропагандой, ватник и т.д. и т.п.; если у человека другое мнение, то оно 100% его независимое мнение, он красавчик

Цитата:Мне понравился один коммент в Тик-Токе:-У меня брат служит в РВСН и у их офицеров разделились мнения по событиям на Украине: одни предлагают бомбить нацистов на Украине-А вторые?-А вторые предлагают бомбить сразу Вашингтон!