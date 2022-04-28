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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17189
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 13:51
#13861
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11640
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 13:57
#13862
Комментарий удален модератором.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2771
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:01
#13863
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Цитата:
lavprof:
если человек поддерживает СВО и сторону РФ в текущей ситуации на Украине, то он прокремлевский бот, промыт пропагандой, ватник и т.д. и т.п.; если у человека другое мнение, то оно 100% его независимое мнение, он красавчик

Мне понравился один коммент в Тик-Токе:
-У меня брат служит в РВСН и у их офицеров разделились мнения по событиям на Украине: одни предлагают бомбить нацистов на Украине
-А вторые?
-А вторые предлагают бомбить сразу Вашингтон! :-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17189
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:06
#13864
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Цитата:
Козлов я:


оба варианта приемлимы.
лучше и тот и тот одновременно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17189
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:08
#13865
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русофобия на форуме неприемлима.
в любом виде.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11640
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:10
#13866
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ПриемлИма или неприемлИма..
Ни так ни эдак..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17189
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:12
#13867
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Херсонская область обьявила.
отныне они не в Украине.
переходят на рубли.
за это три точки у ночью полетело. на Херсон.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17189
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:14
#13868
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а Кеосоян.
ну сказал.
прям что то новое сказал как будто.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17189
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:18
#13869
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просто правда глаза жжет
некоторым.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11640
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:21
#13870
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Ну дорогие мои пользователи, радио и видеопользователи, мои зрители, как видим, наше Обращение по закрытию ветки Флуд из за малоинформативных комментариев некоторых тут пользователей - Не прошло..
Давайте обдумывать другие надежные способы решения!
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:23
#13871
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Цитата:
На фоне высказываний Кеосояна в наш адрес считаю, нужно просто блокировать прокремлевских ботов.


Тигран высказал свое мнение. Имеет право.

И ему прилетела жесткая ответочка, запретить въезд в Казахстан. Печаль, однако, он расстроится наверно сильно. Может в планах было посетить нашу страну. Как теперь ему быть?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11640
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:24
#13872
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Только думать и предлагать!
И думать всем!
Кто знает, может где то и промелькнет гораздо более разумное решение у одного из вас.
Как хотите, что хотите, хоть медитируйте, но решение должно быть принято на общем собрании уже ко Дню Победы!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11640
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:28
#13873
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И так, кто еще выскажется, пока на общих основаниях, почему же мы так хотим похоронить наш Флуд?
И не смотрите по сторонам!
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
947
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:30
#13874
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Цитата:
Змея Подколодная:
Тигран высказал свое мнение

Да откуда там оно своё ;-) Как сказали запустить в массы,так и сказал. Путинская пешка типа Жириновского. Армянский патриот бизнесмен :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11640
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:30
#13875
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Чистый Четверг уже прошел, можно предлагать все что угодно, и говорить о чём угодно.
Правила трех в два первых дня после ЧЧ (Чистого Четверга), не действуют!
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