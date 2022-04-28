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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 13:51
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 13:57
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2771
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:01
Цитата:
Мне понравился один коммент в Тик-Токе:
-У меня брат служит в РВСН и у их офицеров разделились мнения по событиям на Украине: одни предлагают бомбить нацистов на Украине
-А вторые?
-А вторые предлагают бомбить сразу Вашингтон!
lavprof:
если человек поддерживает СВО и сторону РФ в текущей ситуации на Украине, то он прокремлевский бот, промыт пропагандой, ватник и т.д. и т.п.; если у человека другое мнение, то оно 100% его независимое мнение, он красавчик
если человек поддерживает СВО и сторону РФ в текущей ситуации на Украине, то он прокремлевский бот, промыт пропагандой, ватник и т.д. и т.п.; если у человека другое мнение, то оно 100% его независимое мнение, он красавчик
Мне понравился один коммент в Тик-Токе:
-У меня брат служит в РВСН и у их офицеров разделились мнения по событиям на Украине: одни предлагают бомбить нацистов на Украине
-А вторые?
-А вторые предлагают бомбить сразу Вашингтон!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:06
Цитата:
оба варианта приемлимы.
лучше и тот и тот одновременно.
Козлов я:
оба варианта приемлимы.
лучше и тот и тот одновременно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:08
русофобия на форуме неприемлима.
в любом виде.
в любом виде.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:10
ПриемлИма или неприемлИма..
Ни так ни эдак..
Ни так ни эдак..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:12
Херсонская область обьявила.
отныне они не в Украине.
переходят на рубли.
за это три точки у ночью полетело. на Херсон.
отныне они не в Украине.
переходят на рубли.
за это три точки у ночью полетело. на Херсон.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:14
а Кеосоян.
ну сказал.
прям что то новое сказал как будто.
ну сказал.
прям что то новое сказал как будто.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:18
просто правда глаза жжет
некоторым.
некоторым.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:21
Ну дорогие мои пользователи, радио и видеопользователи, мои зрители, как видим, наше Обращение по закрытию ветки Флуд из за малоинформативных комментариев некоторых тут пользователей - Не прошло..
Давайте обдумывать другие надежные способы решения!
Давайте обдумывать другие надежные способы решения!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:23
Цитата:
Тигран высказал свое мнение. Имеет право.
И ему прилетела жесткая ответочка, запретить въезд в Казахстан. Печаль, однако, он расстроится наверно сильно. Может в планах было посетить нашу страну. Как теперь ему быть?)
На фоне высказываний Кеосояна в наш адрес считаю, нужно просто блокировать прокремлевских ботов.
Тигран высказал свое мнение. Имеет право.
И ему прилетела жесткая ответочка, запретить въезд в Казахстан. Печаль, однако, он расстроится наверно сильно. Может в планах было посетить нашу страну. Как теперь ему быть?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:24
Только думать и предлагать!
И думать всем!
Кто знает, может где то и промелькнет гораздо более разумное решение у одного из вас.
Как хотите, что хотите, хоть медитируйте, но решение должно быть принято на общем собрании уже ко Дню Победы!
И думать всем!
Кто знает, может где то и промелькнет гораздо более разумное решение у одного из вас.
Как хотите, что хотите, хоть медитируйте, но решение должно быть принято на общем собрании уже ко Дню Победы!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:28
И так, кто еще выскажется, пока на общих основаниях, почему же мы так хотим похоронить наш Флуд?
И не смотрите по сторонам!
И не смотрите по сторонам!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 947
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:30
Цитата:
Да откуда там оно своё Как сказали запустить в массы,так и сказал. Путинская пешка типа Жириновского. Армянский патриот бизнесмен
Змея Подколодная:
Тигран высказал свое мнение
Тигран высказал свое мнение
Да откуда там оно своё Как сказали запустить в массы,так и сказал. Путинская пешка типа Жириновского. Армянский патриот бизнесмен
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 14:30
Чистый Четверг уже прошел, можно предлагать все что угодно, и говорить о чём угодно.
Правила трех в два первых дня после ЧЧ (Чистого Четверга), не действуют!
Правила трех в два первых дня после ЧЧ (Чистого Четверга), не действуют!
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