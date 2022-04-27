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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1090
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.04.22 - 22:44
#4391
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Комментарий отредактировали

Предлагаю дополнить правила и законодательно закрепить.
Ты можешь быть русофобом, русофилом, нацистом, педофилом или троллем но нельзя употреблять имя Уважаемой Редакции всуе.
Ибо это есть прегрешение гораздо худшее из всех зол.
Как вы считаете? Ну чтоб всеми всё было понятно.

8-)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1246
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.04.22 - 13:28
#4392
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Цитата:
Don Julio:
Но именно в своём вопросе я имею в виду, есть ли разница в оплате, ежли в статье или комментарии есть смысловая нагрузка или нагрузки нет.

Редакция не платит за комментарии. Вы серьезно считаете, что нам это надо?
Поэтому я и спросил, об оплате каких именно статей вы говорите - тех, которые написаны штатниками, либо тех, которые написаны внештатниками.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1246
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.04.22 - 13:32
#4393
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Цитата:
Don Julio:
Ибо это есть прегрешение гораздо худшее из всех зол.

Ранжирования по нарушениям нет. Есть правила, вы соглашаетесь с ними каждый раз, когда размещаете комментарии.
И есть наказание за оскорбления в личных посланиях - оно самое жесткое, но только потому, что там мы не можем модерировать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11640
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.04.22 - 13:38
#4394
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Вопросы о личной зарплате журналистов Нашей Газеты, либо ее внештатных корреспондентов, думаю в плоскости наших задач и мнений среди наших пользователей, должны быть самыми последними тут на форуме НГ, и если очень хочется, то должны обсуждаться где то в личных сообщениях либо при личных встречах.
Потому что уже надоело одно и тоже на протяжении многих месяцев и даже лет.
Этот пункт предлагаю сделать Правилом в новой версии..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11640
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.04.22 - 13:41
#4395
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По Флуду.
Коли никто не на кого не напоминает с пустыми сообщениями, но каждый раз эта тема поднимается.
Предлагаю пока на время убрать тему Флуд, чтобы посмотреть, или попробовать развить так сказать новый стимул среди пользователей, создавать отдельно ветки самим, какие то темы, народные новости, ну и если хочется поговорить об узкоспециализированной теме, какой бы она не была, будь то тема о танках, либо о детях..
Таким образом исчезнет сама традиция писать пустые сообщения.
Если вовремя пресекать разумеется.
Время от трех месяцев до полгода.
Там посмотрим..

Просто на все готовое мы тут стали ленивыми, какими то инертными что ли, без всякого желания обсуждать тематические и тому подобные ветки.
Ну как какое то небольшое новшество..

Хотя..
Каждый может отдельно создать себе его.
Но там наверное нужны будут новые и гораздо строгие правила в личных ветках пользователей.

[Исправлено: 111, 28.04.2022 - 14:01]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1246
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.04.22 - 14:11
#4396
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Цитата:
111:
Предлагаю пока на время убрать тему Флуд, чтобы посмотреть, или попробовать развить так сказать новый стимул среди пользователей, создавать отдельно ветки самим, какие то темы, народные новости, ну и если хочется поговорить об узкоспециализированной теме, какой бы она не была, будь то тема о танках, либо о детях..

Флуд, на мой взгляд, необходим для общения. Такая тусовка, по отношению к которой не действует одно из правил сайта - об отклонении от темы.
Если цель закрытия Флуда - снизить число малосодержательных комментариев, то рекомендацией открывать свои ветки мы эту задачу не решим. Потому что автор ветки может считать свои комментарии содержательными, а остальные пользователи не будут разделять его мнения. И прописать строгие правила отдельно для веток - нереально.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11640
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.04.22 - 14:19
#4397
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Такая тусовка, по отношению к которой не действует одно из правил сайта - об отклонении от темы. Если цель закрытия Флуда - снизить число малосодержательных комментариев, то рекомендацией открывать свои ветки мы эту задачу не решим.

Да, согласен.
Спасибо.
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