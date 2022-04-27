Отправлено: - 13:28

Don Julio:

Но именно в своём вопросе я имею в виду, есть ли разница в оплате, ежли в статье или комментарии есть смысловая нагрузка или нагрузки нет.

Цитата:Редакция не платит за комментарии. Вы серьезно считаете, что нам это надо?Поэтому я и спросил, об оплате каких именно статей вы говорите - тех, которые написаны штатниками, либо тех, которые написаны внештатниками.