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≡ ГКП "Костанай-Су" временно откажется от бумажных квитанций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44106
ГКП "Костанай-Су" временно откажется от бумажных квитанций
Отправлено: 28.04.22 - 14:11
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ГКП не будет разносить по квартирам бумажные счета-извещения в мае. Связано это с проблемой закупки бумаги на портале госзакупок, сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Instagram.
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1586
Re: ГКП "Костанай-Су" временно откажется от бумажных...
Отправлено: 28.04.22 - 14:11
#1
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В независимом Казахстане бумаги нет))) Ни производство, ни логистику не могут наладить) Даже в контексте бумаги зависим от соседей, тауельсиздик, однако))) Независимы, как подвеска у джипа)
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