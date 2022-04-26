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Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44105
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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s
(Полноправные пользователи)
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- Костанай
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- 26.08.21
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- 1224
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 17:04
Это временно.
До победы России на Украине, мирового кризиса и краха доллара.
Год, максимум два.
До победы России на Украине, мирового кризиса и краха доллара.
Год, максимум два.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 18:00
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
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- 16216
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 18:02
Комментарий удален модератором.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 18:06
Цитата:
Песня та же, поёт она же!
Особенно "убеждает": "не знал этого д о с и х п о р?"
111:
После захвата Крыма и Луганска, История то поменялась.. Мы стали другими.. Началось переселение с юга на север, казазский, латинский, началась наша История, перешла в другое измерение.. Не знал этого до сих пор?
После захвата Крыма и Луганска, История то поменялась.. Мы стали другими.. Началось переселение с юга на север, казазский, латинский, началась наша История, перешла в другое измерение.. Не знал этого до сих пор?
Песня та же, поёт она же!
Особенно "убеждает": "не знал этого д о с и х п о р?"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 592
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 18:50
Цитата:
а при чем тут РФ? Монета казахстанская, описание к ней тоже) скрины выше в ветке)
abaika95:
Надо продолжить Символ победы по мнению РФ
Надо продолжить Символ победы по мнению РФ
а при чем тут РФ? Монета казахстанская, описание к ней тоже) скрины выше в ветке)
(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
- Сообщений:
- 321
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 20:07
Армяне предупреждают "беженцев" из Украины, чтобы они вели себя скромнее у них в гостях.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 22:00
Цитата:
----Трудновато будет по фото определить - поет или не поет
abaika95:
Фото будем где Сталин гимн СССР поет?
Фото будем где Сталин гимн СССР поет?
----Трудновато будет по фото определить - поет или не поет
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 22:06
Цитата:
----Крепился орден на пятиугольную колодку, обтянутую лентой с оранжевыми и чёрными полосами, «позаимствованную» у Георгиевского креста.
saba:
лента на ордене и медали Славы называлась не георгиевской. а муаровой.
лента на ордене и медали Славы называлась не георгиевской. а муаровой.
----Крепился орден на пятиугольную колодку, обтянутую лентой с оранжевыми и чёрными полосами, «позаимствованную» у Георгиевского креста.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 22:35
Цитата:
saba:
Кстати лента такая была по моему только на ордене и медали Славы,
Кстати лента такая была по моему только на ордене и медали Славы,
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 28.04.22 - 00:16
Цитата:
[[[В 2022 году праздник выпадает на 21 апреля.
111:
Завтра Чистый Четверг и надо к нему подойти без нарушений..
Завтра Чистый Четверг и надо к нему подойти без нарушений..
[[[В 2022 году праздник выпадает на 21 апреля.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 28.04.22 - 00:36
Георгиевскую ленту решили употреблять как символ победы над фашистской Германией. И да - решили это делать недавно. Ибо развелось на просторах бывшего СССР куча всякой нечисти, манкуртов, иванов, родства не помнящих.Поэтому и появляются такие вопросы, типа "А стоило ли оборонять Ленинград? Не лучше ли было сдать его фашистам?" И в их, манкуртов, трёхизвилинные мозги никак не дойдёт простая мысль - попробовали бы они задать такой вопрос в то время, то чтобы от них осталось?!Как и сейчас у нынешних манкуртов, которые даже имеют наглость хвастаться подвигами дедов, воевавших с фашистами, сравнивать тех фашистов с потомками тех, кто этих фашистов победил! Кто из них, так сказать, более фашист! Для всех этих манкуртов надо показывать фильм "Обыкновенный фашизм". Знаете ли, познавательно! А ещё крутить отрывок из "Семнадцати мгновений весны", где Мюллер разоткровенничался перед Штирлицем, где он сказал, что они(фашисты) вернутся туда, где только прозвучит "Хайль!".Я уже задавал тут вопрос, чем отличается "Украйна понад усе!" от "Германия превыше всего!". Так никто и не ответил. Даже те, кто тут проливает лживые и лицемерные слёзы о погибших детях, о нападении на "братский народ". Хотя те же украинцы сами отказались считать себя братьями с русскими. Так о каком "братском народе" может идти речь?! Все эти шевроны "Рабовластник", конечно же, ни о чём не говорят.Какой фашизм?! Это они просто развлекаются, организуя факельные шествия, как нацисты делали.
Господь, когда хочет наказать грешника, лишает его разума.
[Исправлено: Домовенок, 28.04.2022 - 10:21]
Господь, когда хочет наказать грешника, лишает его разума.
[Исправлено: Домовенок, 28.04.2022 - 10:21]
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 28.04.22 - 00:49
Комментарий удален модератором.
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 28.04.22 - 01:04
Цитата:
А один украинец так даже стихи написал, где чёрным по белому: "Як умру, то поховайте Мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, І Дніпро і кручі Було видно, було чути, Як реве ревучий. Як понесе з України У синєє море Кров ворожу…отойді я І лани і гори – Все покину і полину До самого бога Молитися…а до того Я не знаю бога. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте. І мене в сем’ї великій, В сем’ї вольній новій, Не забудьте пом’янути Незлим тихим словом. 25 декабря 1845 в Переяславі. ЗАВЕЩАНИЕ. Тарас Григорьевич Шевченко.
Как-то так...
serg kost:
По правилам русского языка ещё советской школы. И даже украинцы не возмущались.
По правилам русского языка ещё советской школы. И даже украинцы не возмущались.
А один украинец так даже стихи написал, где чёрным по белому: "Як умру, то поховайте Мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, І Дніпро і кручі Було видно, було чути, Як реве ревучий. Як понесе з України У синєє море Кров ворожу…отойді я І лани і гори – Все покину і полину До самого бога Молитися…а до того Я не знаю бога. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте. І мене в сем’ї великій, В сем’ї вольній новій, Не забудьте пом’янути Незлим тихим словом. 25 декабря 1845 в Переяславі. ЗАВЕЩАНИЕ. Тарас Григорьевич Шевченко.
Как-то так...
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 48
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 28.04.22 - 10:01
Цитата:
Надеюсь воздухом которым с России попутным ветром пригонит дышать не запрещено?
Может я какой нибудь новый запрет пропустил.
А вообще по идее в демократической стране же должно быть так -
Что я должен написано в налоговом кодексе, Что я не должен в административном и уголовном кодексе, все остальное на мое усмотрение, не?
[Исправлено: Didos, 28.04.2022 - 10:04]
abaika95:
Зачем? Если четкое указание было
Зачем? Если четкое указание было
Надеюсь воздухом которым с России попутным ветром пригонит дышать не запрещено?
Может я какой нибудь новый запрет пропустил.
А вообще по идее в демократической стране же должно быть так -
Что я должен написано в налоговом кодексе, Что я не должен в административном и уголовном кодексе, все остальное на мое усмотрение, не?
[Исправлено: Didos, 28.04.2022 - 10:04]
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