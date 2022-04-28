Логику регулируемых цен покупателю трудно понять, остается по старинке бегать в поисках
Еда дорожает. В цене растут продукты повседневного спроса. Вопросом «почему» задаваться просто не успеваешь, ведь почти каждый день на этом фронте новости, хотя государство в лице местной исполнительной власти пытается на ситуацию влиять. Результативно или нет, пытаемся определить, отслеживая ситуацию с ценами в Костанае на сахар и капусту. Читать статью
в Туркестанской области «НГ» стали спрашивать, мол, где же обещанная ранняя и недорогая капуста.
Буквально неделю назад знакомая вернулась из Туркестана. Вы знаете почем там капуста в розницу? 63 (шестьдесят три) тенге! Вопрос, откуда такие цены у нас? Сколько нахлебников повисло на цене в 400? Туда ли ездили акиматовские варяги договариваться?
alex_60: посмотрел в 2017 году на юге капуста оптом была 6 тенге за кило. сколько у нас пять лет назад даже не в курсе.
Года два назад,по 25 отдавали раннюю и даже бесплатно предлагали,забери её только что бы на свалку не везти,там ведь то же платить придётся.Камазисты показывали видео ,как на полях в Туркестанской области капусту прямо на корню перемалывают комбайнами,невыгодно убирать и везти. То же самое у местных производителей в том году цена к весне только падала,все молчали, кушали и никто не поинтересовался,а каково производителю вырастить,сохранить овощ до весны и отдавать за копейки.
Казахстан, впрочем, заявляет, что в ближайшее время будет поднимать отечественное производство сахара. Причем с колен, потому что придется прекратить называть производством переработку завозного сырца, ибо с обеспечением этим сырьем грядут проблемы. Страна серьезно намерена возродить выращивание сахарной свеклы.
А что раньше мешало выращивать своё сырьё и обеспечивать страну сахаром? Мешало то ,что отечественное производство неконкурентоспособное,сахар из Беларусии и России всегда был дешевле,сейчас пока наши раскачаются,начнут выращивать свеклу и восстанавливать заводы,Россия снимет запрет с 27 августа 2022 на экспорт сахара и на этом всё местное производство и закончится.
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