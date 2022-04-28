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≡ Помню, был такой сахар - по 370 тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44105
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:28
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Логику регулируемых цен покупателю трудно понять, остается по старинке бегать в поисках

Еда дорожает. В цене растут продукты повседневного спроса. Вопросом «почему» задаваться просто не успеваешь, ведь почти каждый день на этом фронте новости, хотя государство в лице местной исполнительной власти пытается на ситуацию влиять. Результативно или нет, пытаемся определить, отслеживая ситуацию с ценами в Костанае на сахар и капусту.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8463
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:28
#1
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Цитата:
в Туркестанской области «НГ» стали спрашивать, мол, где же обещанная ранняя и недорогая капуста.

Буквально неделю назад знакомая вернулась из Туркестана.
Вы знаете почем там капуста в розницу?
63 (шестьдесят три) тенге!
Вопрос, откуда такие цены у нас? Сколько нахлебников повисло на цене в 400? Туда ли ездили акиматовские варяги договариваться?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17180
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:44
#2
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кто без капусты жить не может,
тем тяжело сейчас.
она стала деликатесом.
на тоях подавать капусту наверное будет
демонстрацией богатства хозяев.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17180
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:50
#3
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посмотрел в 2017 году на юге капуста оптом была 6 тенге за кило.
сколько у нас пять лет назад даже не в курсе.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8463
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:54
#4
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Цитата:
alex_60:
кто без капусты жить не может,

тот посадит её на даче...
даже цветную
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17180
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:56
#5
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я вот лично знаю цену капусты только когда
по осени для засолки покупаю в определенном количестве.
прошлой осенью покупал по 130.
а так в течении года три четыре вилка.
цену и не смотришь.

[Исправлено: alex_60, 28.04.2022 - 09:57]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8604
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 10:07
#6
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Цитата:
alex_60:
посмотрел в 2017 году на юге капуста оптом была 6 тенге за кило. сколько у нас пять лет назад даже не в курсе.

Года два назад,по 25 отдавали раннюю и даже бесплатно предлагали,забери её только что бы на свалку не везти,там ведь то же платить придётся.Камазисты показывали видео ,как на полях в Туркестанской области капусту прямо на корню перемалывают комбайнами,невыгодно убирать и везти.
То же самое у местных производителей в том году цена к весне только падала,все молчали, кушали и никто не поинтересовался,а каково производителю вырастить,сохранить овощ до весны и отдавать за копейки.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8604
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 10:15
#7
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Цитата:
yudjin:
тот посадит её на даче...

Тогда она вообще золотая будет,ну зато своя родимая.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8604
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 10:53
#8
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Цитата:
Казахстан, впрочем, заявляет, что в ближайшее время будет поднимать отечественное производство сахара. Причем с колен, потому что придется прекратить называть производством переработку завозного сырца, ибо с обеспечением этим сырьем грядут проблемы. Страна серьезно намерена возродить выращивание сахарной свеклы.

Источник:

А что раньше мешало выращивать своё сырьё и обеспечивать страну сахаром?
Мешало то ,что отечественное производство неконкурентоспособное,сахар из Беларусии и России всегда был дешевле,сейчас пока наши раскачаются,начнут выращивать свеклу и восстанавливать заводы,Россия снимет запрет с 27 августа 2022 на экспорт сахара и на этом всё местное производство и закончится.
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