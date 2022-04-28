Отправлено: - 10:07

alex_60:

посмотрел в 2017 году на юге капуста оптом была 6 тенге за кило. сколько у нас пять лет назад даже не в курсе.

Цитата:Года два назад,по 25 отдавали раннюю и даже бесплатно предлагали,забери её только что бы на свалку не везти,там ведь то же платить придётся.Камазисты показывали видео ,как на полях в Туркестанской области капусту прямо на корню перемалывают комбайнами,невыгодно убирать и везти.То же самое у местных производителей в том году цена к весне только падала,все молчали, кушали и никто не поинтересовался,а каково производителю вырастить,сохранить овощ до весны и отдавать за копейки.