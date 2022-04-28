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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17180
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 09:19
#13846
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Россия обладает диверсифицированным ядерным арсеналом,
который позволяет ей осуществлять ядерные атаки
в наземном, морском и воздушном форматах.
Это так называемая «ядерная триада»,
которой также обладают США и Китай.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17180
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 09:21
#13847
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первая ,как кто то тут ссылки на bbc давал
в картинках-
из Сибири-на Лондон.
поэтому Джонсон вчера сразу возбудился.
не хочется быть целью номер один.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
592
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 09:44
#13848
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Цитата:
alex_60:
она, скорее всего, применит тактическое ядерное оружие, а не крупные стратегические ракеты

О чем я писал ранее . Атмосферный ядерный взрыв
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17180
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 09:48
#13849
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Цитата:
YESNO:
Атмосферный ядерный взрыв


наверное как то испытывать надо в реальных условиях.
да и меньше трястить в угаре будут
на берегах Туманного Альбиона.

[Исправлено: alex_60, 28.04.2022 - 09:52]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
592
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 09:57
#13850
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Цитата:
alex_60:
первая ,как кто то тут ссылки на bbc давал в картинках- из Сибири-на Лондон

Эх Алекс, Алекс. Таки и не научились новости читать.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
592
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 10:42
#13851
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Цитата:
В России задумали возродить советскую валютную систему

В настоящий момент экспертами прорабатывается проект создания в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, сообщил в интервью «Российской газете» секретарь СовБеза Николай Патрушев.

Речь идет о системе, в которой существует две национальные валюты: одна для расчетов внутри страны, а другая - для внешней торговли. Возродив ее, Россия вернется во времена СССР, где помимо обычного неконвертируемого рубля с 1964 года существовал «переводной рубль», который использовался в торговле с «дружественными» странами СЭВ.
Новый рубль в рамках двухконтурной системы, по словам Патрушева, «должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями». Его курс при этом предлагается «привести в соответствие к реальному паритету покупательной способности». По данным ОЭСР, это 26,37 рубля за доллар.

Такие идеи «идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики», заявил Патрушев.

Запад «присвоил себе интеллектуальную монополию на оптимальное устройство общества», сказал он, добавив, что «шоковые реформы 1990-х годов в нашей стране были проведены строго по американским методичкам».
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