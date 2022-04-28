Отправлено: - 10:42

В России задумали возродить советскую валютную систему



В настоящий момент экспертами прорабатывается проект создания в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, сообщил в интервью «Российской газете» секретарь СовБеза Николай Патрушев.



Речь идет о системе, в которой существует две национальные валюты: одна для расчетов внутри страны, а другая - для внешней торговли. Возродив ее, Россия вернется во времена СССР, где помимо обычного неконвертируемого рубля с 1964 года существовал «переводной рубль», который использовался в торговле с «дружественными» странами СЭВ.

Новый рубль в рамках двухконтурной системы, по словам Патрушева, «должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями». Его курс при этом предлагается «привести в соответствие к реальному паритету покупательной способности». По данным ОЭСР, это 26,37 рубля за доллар.



Такие идеи «идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики», заявил Патрушев.



Запад «присвоил себе интеллектуальную монополию на оптимальное устройство общества», сказал он, добавив, что «шоковые реформы 1990-х годов в нашей стране были проведены строго по американским методичкам».

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