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≡ В трех городах и шести районах аким Костанайской области встретится с населением в мае. Как задать ему вопрос?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44101
В трех городах и шести районах аким Костанайской области встретится с населением в мае. Как задать ему вопрос?
Отправлено: 27.04.22 - 21:35
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Встречи Архимеда Мухамбетова с населением пройдут в Костанае, Рудном и Аркалыке, а также в Денисовском, Камыстинском, Костанайском, Беимбета Майлина, Амангельдинском, Джангельдинском районах.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1090
Re: В трех городах и шести районах аким Костанайской области...
Отправлено: 27.04.22 - 21:35
#1
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Цитата:
В трех городах и шести районах аким Костанайской области встретится с населением в мае. Как задать ему вопрос?

Как по мне, но вопрос, после слова вопрос, лишнее. Но не судь. Не мине учить газете правилам русского языков.
Но хочу задать вопрос. А и как же встретиться с Акимом остальному населению, помимо оных населённых пунтов?
И ешо. Для встречи с Акимом, нужон пропуск или где ево получать?
Можно ли его купить и сколько он стоит? Потому хочу гарантированно сидеть насупротив, а не то что мест нет и не будет?
:-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5223
Re: В трех городах и шести районах аким Костанайской области...
Отправлено: 28.04.22 - 01:04
#2
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Конечно, много просьб и требований будут звучать на встрече , тогда тоже просили построить в Рудном колесо обозрение, чем все закончилось все знают. Эксперты будьте на чеку, чтоб не повторить историю....
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