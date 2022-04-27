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В трех городах и шести районах аким Костанайской области встретится с населением в мае. Как задать ему вопрос?
В трех городах и шести районах аким Костанайской области встретится с населением в мае. Как задать ему вопрос?
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