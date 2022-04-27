Отправлено: - 21:35

В трех городах и шести районах аким Костанайской области встретится с населением в мае. Как задать ему вопрос?



Цитата:Как по мне, но вопрос, после слова вопрос, лишнее. Но не судь. Не мине учить газете правилам русского языков.Но хочу задать вопрос. А и как же встретиться с Акимом остальному населению, помимо оных населённых пунтов?И ешо. Для встречи с Акимом, нужон пропуск или где ево получать?Можно ли его купить и сколько он стоит? Потому хочу гарантированно сидеть насупротив, а не то что мест нет и не будет?