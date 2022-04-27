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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4838
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:20
#13816
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Цитата:
111:

-Зайди в свой профиль , там все твои комменты .За сегодняшний день и за все время .Элементарно .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11627
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:21
#13817
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Флуд забирает все.
Все темы.
И даже тематические..
Ведь по ним мы носимся только, чтобы набрать 30+...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11627
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:23
#13818
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Цитата:
Гога:
Зайди в свой профиль , там все твои комменты

Там не написаны, какие стерты.
Они там то как пропущенные, то их вообще нет.
Там считалка так себе, вручную надежнее..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12343
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:25
#13819
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Цитата:
Гога:
-А чтобы в США фильм про Советских бойцов ?

Вспоминается только побег из собибора (1987) про лейтенанта Печерского
И да это же Россия обижается что её роль задвигают на западе но сама при этом принижает вклад союзников в победу
Цитата:
КГСПС:
О французских лётчиках есть "Нормандия - Неман".

Все же это больше фильм про СССР
Вспоминаю ещё фильм с Высоцким про югославских партизан но опять же
Про американцев и британцев штурмующих мосты в Голландии ни слова
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4838
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:34
#13820
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Цитата:
abaika95:
Про американцев и британцев штурмующих мосты в Голландии ни слова

----И где логика?? Почему советские должны были про это снимать ??
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12343
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:41
#13821
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Цитата:
Гога:
где логика?? Почему советские должны были про это снимать ?

Логика в том что американцы не бегают и не орут что их роль в мире принижают
Они берут и снимают че хотят
А Россия обижается почему-то на то что запад не считает ее роль в победе главной,не снимают про Россию фильмы и не пишут учебники
Ну так это звучало бы справедливо если бы СССР или Россия продвигали идею что союзники тоже воевали а не просто там на вторых и ролях были
Вот и получается что ни одного внятного фильма про американские войска от СССР нет но про нас снимайте
Помню истерику в рос обществе когда сняли спасти рядового райна,Россия обижалась что США якобы свою роль в победе возвеличивает этим фильмом
Когда как думаю там была просто зависть потомучто СРР снят эффектно и круто
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11627
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 23:22
#13822
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А, вспомнил это слово - Стимул!
Так вот, нужно убрать Флуд, чтоб у нас был стимул, чтобы создавать темы, новые дискуссии, созидать что то наконец..
Согласны?
Завтра внесу на рассмотрение..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11627
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 23:24
#13823
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Друзья, не надо сидеть постоянно в тени!
Давайте вносите предложения до утра, как только я проснусь в 12..
Нам же с вами лучше будет!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11627
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 23:28
#13824
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Я как Капитан в этом Флуде, сам как говорится его создал, сам готов и потопить..
Но прежде предлагаю своей команде покинуть его с честью и достоинством!
Уйду последним!
Клянусь!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11627
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 00:01
#13825
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И еще, кто более двух месяцев периодически нарушает правила, отправлять в режим чтения на месяц..
Чтоб тоже был хоть какой то стимул!
Тут я электрона, Маркса и Дона конечно же поддерживаю..
Завтра внесу на рассмотрение..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 00:23
#13826
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Цитата:
«Каждый литр сэкономленного топлива может помочь снизить зависимость от импорта нефти и, таким образом, оказать косвенное влияние на дальнейшее развитие военного конфликта», — заявил президент ADAC (Всеобщий немецкий автомобильный клуб — крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии) Кристиан Райнике газетам медиагруппы Funke.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16215
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 00:45
#13827
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Цитата:
111:
Завтра внесу на рассмотрение..

Цитата:
111:
предлагаю своей команде

Цитата:
111:
Я как Капитан в этом Флуде

Я смеяться устал :lol: :lol: :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 00:49
#13828
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Цитата:
serg kost:
Каждый литр сэкономленного топлива может помочь снизить зависимость от импорта нефти

Вот и получается что успешное производство и сытая жизнь в Европе базируются на относительно недорогом российском топливе. Если его не станет - доступность европейских товаров станет значительно ниже.
И всё-таки, введение частной собственности нужно было начинать в "жирные" 70-е, чтобы развивать конкуренцию и конкурентное производство, а без него Россия отстала надолго, не развивая технику постепенно. А сейчас создать какую-нибудь конкурентоспособную технику с нуля практически невозможно. Только "слизать", а потом исследовать почему эта копия не дотягивает до оригинала, и вносить корректировки, совершенствовать, исследовать - и на это минимум лет 10 понадобится, чтобы "догнать" конкурентов по качеству.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11627
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 00:57
#13829
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Цитата:
Victor Yang:
это минимум лет 10 понадобится, чтобы "догнать" конкурентов по качеству.

Это утопия.
Конкуренты уйдут еще на лет 10..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 01:05
#13830
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Цитата:
111:
Конкуренты уйдут еще на лет 10..

Нет, это с учетом того что конкуренты тоже на месте стоять не будут. Тут же дело в том что ускорение у них будет идти медленнее, т.к. цели явно не обозначены - для их постановки нужны ещё и изучение рынка, а у наших нужно будет добиться того что уже есть у конкурентов и лишь понять в чем "секрет" - каким образом закалена сталь, какая точность изготовления достигнута и так далее - чисто технологические моменты.
Но тут, конечно, о точных сроках говорить не приходится, но когда-нибудь точка "догона" должна быть.

[Исправлено: Victor Yang, 28.04.2022 - 01:06]
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