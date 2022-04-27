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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:20
Цитата:
-Зайди в свой профиль , там все твои комменты .За сегодняшний день и за все время .Элементарно .
111:
-Зайди в свой профиль , там все твои комменты .За сегодняшний день и за все время .Элементарно .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:21
Флуд забирает все.
Все темы.
И даже тематические..
Ведь по ним мы носимся только, чтобы набрать 30+...
Все темы.
И даже тематические..
Ведь по ним мы носимся только, чтобы набрать 30+...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:23
Цитата:
Там не написаны, какие стерты.
Они там то как пропущенные, то их вообще нет.
Там считалка так себе, вручную надежнее..
Гога:
Зайди в свой профиль , там все твои комменты
Зайди в свой профиль , там все твои комменты
Там не написаны, какие стерты.
Они там то как пропущенные, то их вообще нет.
Там считалка так себе, вручную надежнее..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12343
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:25
Цитата:
Вспоминается только побег из собибора (1987) про лейтенанта Печерского
И да это же Россия обижается что её роль задвигают на западе но сама при этом принижает вклад союзников в победу
Цитата:
Все же это больше фильм про СССР
Вспоминаю ещё фильм с Высоцким про югославских партизан но опять же
Про американцев и британцев штурмующих мосты в Голландии ни слова
Гога:
-А чтобы в США фильм про Советских бойцов ?
-А чтобы в США фильм про Советских бойцов ?
Вспоминается только побег из собибора (1987) про лейтенанта Печерского
И да это же Россия обижается что её роль задвигают на западе но сама при этом принижает вклад союзников в победу
Цитата:
КГСПС:
О французских лётчиках есть "Нормандия - Неман".
О французских лётчиках есть "Нормандия - Неман".
Все же это больше фильм про СССР
Вспоминаю ещё фильм с Высоцким про югославских партизан но опять же
Про американцев и британцев штурмующих мосты в Голландии ни слова
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:34
Цитата:
----И где логика?? Почему советские должны были про это снимать ??
abaika95:
Про американцев и британцев штурмующих мосты в Голландии ни слова
Про американцев и британцев штурмующих мосты в Голландии ни слова
----И где логика?? Почему советские должны были про это снимать ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12343
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 22:41
Цитата:
Логика в том что американцы не бегают и не орут что их роль в мире принижают
Они берут и снимают че хотят
А Россия обижается почему-то на то что запад не считает ее роль в победе главной,не снимают про Россию фильмы и не пишут учебники
Ну так это звучало бы справедливо если бы СССР или Россия продвигали идею что союзники тоже воевали а не просто там на вторых и ролях были
Вот и получается что ни одного внятного фильма про американские войска от СССР нет но про нас снимайте
Помню истерику в рос обществе когда сняли спасти рядового райна,Россия обижалась что США якобы свою роль в победе возвеличивает этим фильмом
Когда как думаю там была просто зависть потомучто СРР снят эффектно и круто
Гога:
где логика?? Почему советские должны были про это снимать ?
где логика?? Почему советские должны были про это снимать ?
Логика в том что американцы не бегают и не орут что их роль в мире принижают
Они берут и снимают че хотят
А Россия обижается почему-то на то что запад не считает ее роль в победе главной,не снимают про Россию фильмы и не пишут учебники
Ну так это звучало бы справедливо если бы СССР или Россия продвигали идею что союзники тоже воевали а не просто там на вторых и ролях были
Вот и получается что ни одного внятного фильма про американские войска от СССР нет но про нас снимайте
Помню истерику в рос обществе когда сняли спасти рядового райна,Россия обижалась что США якобы свою роль в победе возвеличивает этим фильмом
Когда как думаю там была просто зависть потомучто СРР снят эффектно и круто
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 23:22
А, вспомнил это слово - Стимул!
Так вот, нужно убрать Флуд, чтоб у нас был стимул, чтобы создавать темы, новые дискуссии, созидать что то наконец..
Согласны?
Завтра внесу на рассмотрение..
Так вот, нужно убрать Флуд, чтоб у нас был стимул, чтобы создавать темы, новые дискуссии, созидать что то наконец..
Согласны?
Завтра внесу на рассмотрение..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 23:24
Друзья, не надо сидеть постоянно в тени!
Давайте вносите предложения до утра, как только я проснусь в 12..
Нам же с вами лучше будет!
Давайте вносите предложения до утра, как только я проснусь в 12..
Нам же с вами лучше будет!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 23:28
Я как Капитан в этом Флуде, сам как говорится его создал, сам готов и потопить..
Но прежде предлагаю своей команде покинуть его с честью и достоинством!
Уйду последним!
Клянусь!
Но прежде предлагаю своей команде покинуть его с честью и достоинством!
Уйду последним!
Клянусь!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 00:01
И еще, кто более двух месяцев периодически нарушает правила, отправлять в режим чтения на месяц..
Чтоб тоже был хоть какой то стимул!
Тут я электрона, Маркса и Дона конечно же поддерживаю..
Завтра внесу на рассмотрение..
Чтоб тоже был хоть какой то стимул!
Тут я электрона, Маркса и Дона конечно же поддерживаю..
Завтра внесу на рассмотрение..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1222
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 00:23
Цитата:
«Каждый литр сэкономленного топлива может помочь снизить зависимость от импорта нефти и, таким образом, оказать косвенное влияние на дальнейшее развитие военного конфликта», — заявил президент ADAC (Всеобщий немецкий автомобильный клуб — крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии) Кристиан Райнике газетам медиагруппы Funke.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16215
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 00:45
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я смеяться устал
111:
Завтра внесу на рассмотрение..
Завтра внесу на рассмотрение..
Цитата:
111:
предлагаю своей команде
предлагаю своей команде
Цитата:
111:
Я как Капитан в этом Флуде
Я как Капитан в этом Флуде
Я смеяться устал
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 00:49
Цитата:
Вот и получается что успешное производство и сытая жизнь в Европе базируются на относительно недорогом российском топливе. Если его не станет - доступность европейских товаров станет значительно ниже.
И всё-таки, введение частной собственности нужно было начинать в "жирные" 70-е, чтобы развивать конкуренцию и конкурентное производство, а без него Россия отстала надолго, не развивая технику постепенно. А сейчас создать какую-нибудь конкурентоспособную технику с нуля практически невозможно. Только "слизать", а потом исследовать почему эта копия не дотягивает до оригинала, и вносить корректировки, совершенствовать, исследовать - и на это минимум лет 10 понадобится, чтобы "догнать" конкурентов по качеству.
serg kost:
Каждый литр сэкономленного топлива может помочь снизить зависимость от импорта нефти
Каждый литр сэкономленного топлива может помочь снизить зависимость от импорта нефти
Вот и получается что успешное производство и сытая жизнь в Европе базируются на относительно недорогом российском топливе. Если его не станет - доступность европейских товаров станет значительно ниже.
И всё-таки, введение частной собственности нужно было начинать в "жирные" 70-е, чтобы развивать конкуренцию и конкурентное производство, а без него Россия отстала надолго, не развивая технику постепенно. А сейчас создать какую-нибудь конкурентоспособную технику с нуля практически невозможно. Только "слизать", а потом исследовать почему эта копия не дотягивает до оригинала, и вносить корректировки, совершенствовать, исследовать - и на это минимум лет 10 понадобится, чтобы "догнать" конкурентов по качеству.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 00:57
Цитата:
Это утопия.
Конкуренты уйдут еще на лет 10..
Victor Yang:
это минимум лет 10 понадобится, чтобы "догнать" конкурентов по качеству.
это минимум лет 10 понадобится, чтобы "догнать" конкурентов по качеству.
Это утопия.
Конкуренты уйдут еще на лет 10..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 01:05
Цитата:
Нет, это с учетом того что конкуренты тоже на месте стоять не будут. Тут же дело в том что ускорение у них будет идти медленнее, т.к. цели явно не обозначены - для их постановки нужны ещё и изучение рынка, а у наших нужно будет добиться того что уже есть у конкурентов и лишь понять в чем "секрет" - каким образом закалена сталь, какая точность изготовления достигнута и так далее - чисто технологические моменты.
Но тут, конечно, о точных сроках говорить не приходится, но когда-нибудь точка "догона" должна быть.
[Исправлено: Victor Yang, 28.04.2022 - 01:06]
111:
Конкуренты уйдут еще на лет 10..
Конкуренты уйдут еще на лет 10..
Нет, это с учетом того что конкуренты тоже на месте стоять не будут. Тут же дело в том что ускорение у них будет идти медленнее, т.к. цели явно не обозначены - для их постановки нужны ещё и изучение рынка, а у наших нужно будет добиться того что уже есть у конкурентов и лишь понять в чем "секрет" - каким образом закалена сталь, какая точность изготовления достигнута и так далее - чисто технологические моменты.
Но тут, конечно, о точных сроках говорить не приходится, но когда-нибудь точка "догона" должна быть.
[Исправлено: Victor Yang, 28.04.2022 - 01:06]
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