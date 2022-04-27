Отправлено: - 22:41

Гога:

где логика?? Почему советские должны были про это снимать ?

Цитата:Логика в том что американцы не бегают и не орут что их роль в мире принижаютОни берут и снимают че хотятА Россия обижается почему-то на то что запад не считает ее роль в победе главной,не снимают про Россию фильмы и не пишут учебникиНу так это звучало бы справедливо если бы СССР или Россия продвигали идею что союзники тоже воевали а не просто там на вторых и ролях былиВот и получается что ни одного внятного фильма про американские войска от СССР нет но про нас снимайтеПомню истерику в рос обществе когда сняли спасти рядового райна,Россия обижалась что США якобы свою роль в победе возвеличивает этим фильмомКогда как думаю там была просто зависть потомучто СРР снят эффектно и круто