Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44101
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
Читать новость
Читать новость
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1222
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 17:04
Это временно.
До победы России на Украине, мирового кризиса и краха доллара.
Год, максимум два.
До победы России на Украине, мирового кризиса и краха доллара.
Год, максимум два.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 18:00
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16215
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 18:02
Комментарий удален модератором.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 18:06
Цитата:
Песня та же, поёт она же!
Особенно "убеждает": "не знал этого д о с и х п о р?"
111:
После захвата Крыма и Луганска, История то поменялась.. Мы стали другими.. Началось переселение с юга на север, казазский, латинский, началась наша История, перешла в другое измерение.. Не знал этого до сих пор?
После захвата Крыма и Луганска, История то поменялась.. Мы стали другими.. Началось переселение с юга на север, казазский, латинский, началась наша История, перешла в другое измерение.. Не знал этого до сих пор?
Песня та же, поёт она же!
Особенно "убеждает": "не знал этого д о с и х п о р?"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 592
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 18:50
Цитата:
а при чем тут РФ? Монета казахстанская, описание к ней тоже) скрины выше в ветке)
abaika95:
Надо продолжить Символ победы по мнению РФ
Надо продолжить Символ победы по мнению РФ
а при чем тут РФ? Монета казахстанская, описание к ней тоже) скрины выше в ветке)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 321
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 20:07
Армяне предупреждают "беженцев" из Украины, чтобы они вели себя скромнее у них в гостях.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 22:00
Цитата:
----Трудновато будет по фото определить - поет или не поет
abaika95:
Фото будем где Сталин гимн СССР поет?
Фото будем где Сталин гимн СССР поет?
----Трудновато будет по фото определить - поет или не поет
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 22:06
Цитата:
----Крепился орден на пятиугольную колодку, обтянутую лентой с оранжевыми и чёрными полосами, «позаимствованную» у Георгиевского креста.
saba:
лента на ордене и медали Славы называлась не георгиевской. а муаровой.
лента на ордене и медали Славы называлась не георгиевской. а муаровой.
----Крепился орден на пятиугольную колодку, обтянутую лентой с оранжевыми и чёрными полосами, «позаимствованную» у Георгиевского креста.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 22:35
Цитата:
saba:
Кстати лента такая была по моему только на ордене и медали Славы,
Кстати лента такая была по моему только на ордене и медали Славы,
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 28.04.22 - 00:16
Цитата:
[[[В 2022 году праздник выпадает на 21 апреля.
111:
Завтра Чистый Четверг и надо к нему подойти без нарушений..
Завтра Чистый Четверг и надо к нему подойти без нарушений..
[[[В 2022 году праздник выпадает на 21 апреля.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 28.04.22 - 00:36
Комментарий проходит проверку.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 28.04.22 - 00:49
Комментарий проходит проверку.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 28.04.22 - 01:04
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать