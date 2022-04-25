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≡ "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный совет проведет мониторинг исполнения госзаказа в детских секциях и кружках в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44095
"Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный совет проведет мониторинг исполнения госзаказа в детских секциях и кружках в Костанайской области
Отправлено: 25.04.22 - 22:20
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"Основное, о чем мы просим вас, это проверить качество условий - чтобы спортивный зал был теплым, светлым и комфортным для занятий", - обратилась к членам совета методист управления физической культуры и спорта Елена ПАШКОВА.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4829
Re: "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный...
Отправлено: 25.04.22 - 22:20
#1
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Цитата:
- Вот любой здравомыслящий собственник сразу скажет: "Извините, я вас не знаю, вы никто!" - сказал председатель областного филиала НПК Андрей КОВАЛЬ. - И даже на порог нас не пустит. И будет прав!

Источник:
----И Правильно , что не пустит !!
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4829
Re: "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный...
Отправлено: 25.04.22 - 22:24
#2
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пришли, посмотрели, побеседовали.---И зачем вообще тогда этот ваш общественный совет ??? Работать людям не мешайте .
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1082
Re: "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный...
Отправлено: 26.04.22 - 01:01
#3
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Да!
Постарел Серик Чингисович!
Но всё также на пульсе у руля власти, облечён доверием, уже дорос до Председателя Общественного Совета!
А это вам, не два пальца об асфальт, это, не побоюсь сказать, доверие от всего общества. От нас всех с вами.
:oops:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4055
Re: "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный...
Отправлено: 26.04.22 - 10:29
#4
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Цитата:
методист управления физической культуры и спорта Елена ПАШКОВА. - Наличие санузлов и безопасность - за это мы переживаем очень сильно.

Разве эти нормы не прописаны в САНПИНах?

Цитата:
Учредитель и генеральный директор ТОО «Квард LTD» Наталья Лапшина даже посетовала, что такие проверки могут загубить и без того забитых предпринимателей.

Как это? Есть заказчик, который платит, а проверить исполнение не имеет право?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
81
"Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный совет проведет мониторинг исполнения госзаказа в детских секциях и кружках в Костанайской области
Отправлено: 26.04.22 - 14:28
#5
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Цитата:
peshexod:
Как это? Есть заказчик, который платит, а проверить исполнение не имеет право?

Да, в этом вся проблема. Управление спорта не имеет права по закону проверить подрядчиков, которым платит бюджетные деньги.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4829
Re: "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный...
Отправлено: 26.04.22 - 14:50
#6
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
котом платит бюджетные деньги.

---Чем платить ?? Котами ??
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4055
"Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный совет проведет мониторинг исполнения госзаказа в детских секциях и кружках в Костанайской области
Отправлено: 27.04.22 - 09:56
#7
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Управление спорта не имеет права по закону проверить подрядчиков, которым платит бюджетные деньги.

А кто тогда?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
81
Re: "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный...
Отправлено: 27.04.22 - 10:03
#8
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Цитата:
peshexod:
А кто тогда?

Никто пока. Поэтому и просят помочь общественный совет.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4829
Re: "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный...
Отправлено: 27.04.22 - 20:33
#9
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:

Спасибо , что исправили .
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