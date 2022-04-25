Отправлено: - 10:29

методист управления физической культуры и спорта Елена ПАШКОВА. - Наличие санузлов и безопасность - за это мы переживаем очень сильно.

Учредитель и генеральный директор ТОО «Квард LTD» Наталья Лапшина даже посетовала, что такие проверки могут загубить и без того забитых предпринимателей.

Цитата:Разве эти нормы не прописаны в САНПИНах?Цитата:Как это? Есть заказчик, который платит, а проверить исполнение не имеет право?