Re: БК «Тобол» проиграл действующему чемпиону во втором матче...

Отправлено: - 19:10

Будем честными - исходя из ситуации, судя по всему наш клуб бережет силы для игры за бронзу, об этом же говорили и комментаторы на трансляции. Хочется также отметить и то, что состав нашей команды по большей части молодой, и в нем отсутствуют легионеры, растут, набираются опыта наши молодые ребята.

Успехов ребятам в оставшихся матчах, отсутствия травм, красивой игры)