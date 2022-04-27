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≡ БК «Тобол» проиграл действующему чемпиону во втором матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44095
БК «Тобол» проиграл действующему чемпиону во втором матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана
Отправлено: 27.04.22 - 19:10
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Одержав победу в первой игре, БК «Астана» в начале второго поединка попал в роль догоняющего. Благодаря трем точным двухочковым броскам лучшего бомбардира регулярного чемпионата Антона Быкова «Тобол» повел в счете.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
592
Re: БК «Тобол» проиграл действующему чемпиону во втором матче...
Отправлено: 27.04.22 - 19:10
#1
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Будем честными - исходя из ситуации, судя по всему наш клуб бережет силы для игры за бронзу, об этом же говорили и комментаторы на трансляции. Хочется также отметить и то, что состав нашей команды по большей части молодой, и в нем отсутствуют легионеры, растут, набираются опыта наши молодые ребята.
Успехов ребятам в оставшихся матчах, отсутствия травм, красивой игры)
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