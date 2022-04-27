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≡ Всё в стиле этно - Как отметят День единства народа Казахстана в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44095
Всё в стиле этно - Как отметят День единства народа Казахстана в Костанае?
Отправлено: 27.04.22 - 18:39
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Все мероприятия которые пройдут 1 мая в центре Костаная, имеют национальный характер. Об этом сообщили "НГ" в Доме дружбы. В программе - три концерта, этно-ярмарка, этно-выставка, этно-кухня и этно-квест.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17169
Re: Всё в стиле этно - Как отметят День единства народа...
Отправлено: 27.04.22 - 18:39
#1
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////будет этно-кухня, где можно попробовать национальные блюда: казахские баурсаки или узбекский плов,///

баурсаки, плов..
скудно.
драников, пельменей, кимчи бы.
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