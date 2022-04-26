Отправлено: - 18:06

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После захвата Крыма и Луганска, История то поменялась.. Мы стали другими.. Началось переселение с юга на север, казазский, латинский, началась наша История, перешла в другое измерение.. Не знал этого до сих пор?

Цитата:Песня та же, поёт она же!Особенно "убеждает": "не знал этого д о с и х п о р?"