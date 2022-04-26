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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44093
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12338
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:10
#330
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Цитата:
lavprof:
опять бла-бла-бла, ни фактов, ни подтверждений = пустой треп) снова выдернул из контекста, снова подмена понятий)

Ладно сидите в луже дальше с вами бессмысленно
Цитата:
Маркс:
Этот вопрос нужно поднять на страницах НГ. А не запрещено ли?

В России наверно запрещено
Там же не чтят историю Второй мировой
А в Казахстане нормально Цитата:
таноми52:
Что передёргиваешь, ...? Тупой довод: сражение было в 480 года до н. э

Согласен довод тупой
Зачем же вы его с умным видом сюда приводите?
Цитата:
таноми52:
А РФ, значит, не должна гордиться победой, некоторые участники которой ещё живы?

Тоесть когда последние участники умрут то день победы станет бесполезен?
Цитата:
таноми52:
Манкуртами стать, как некоторые в Казахстане? (Манкурт - Человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом).

Получается вся Россия манкурты? Почему победу во второй мировой празднуют с такой помпой а победу над Наполеоном нет? На тот момент это была самая эпичная война в мире, Забыли свои корни?
А победу над турками почему не отпраздновать? И да при Сталине не праздновали 9 мая почему? Потомучто все манкурты были? Цитата:
гражданин СССР:
Это монеты Республики Казахстан номиналом 50 тенге 2005 и 2010 годов и этих монетах как раз георгиевская лента. Или этого не было? Я историю переписываю?

Все это было
Только вот Россия ввела эти ленты в 2005 и никто из соседей не был против
Потомучто в 2005 и 2010 Россия не вела полномасштабные захватнические войны
Теперь же эта лента символ агрессивной войны
И кто ее надет по сути поддерживает войну против Украины
И не надо тут разводить риторику что это истенный символ 9 мая ведь все мы знаем что его введи только в 2005
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
588
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 16:12
#331
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Цитата:
гражданин СССР:

хах, даже написано - символы победы: орден, георгиевская лента, ветвь)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
961
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:13
#332
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Цитата:
111:
Да, это так, но это отход от темы.

В теме обсуждается георгиевская лента. Я поместил изображения монет Республики Казахстан с этой лентой. Где тут отход от темы? И если ты не знаешь монеты собственной страны, то это твои проблемы))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11603
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:14
#333
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Цитата:
гражданин СССР:
каких пор День Победы над фашизмом стал Российским символом? Мож

Хм..
Сам увидел в этом году?
Примерно с апреля 2022, после доказанных зверств в Буче..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11603
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:15
#334
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Цитата:
гражданин СССР:
теме обсуждается георгиевская лента

Я об Истории, что меняется, читай внимательней свой вопрос ко мне.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1220
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:20
#335
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Цитата:
111:
У меня этих дядек в интернете, миллионы..

Лалаев Иван Васильевич.
Жил по адресу Кирова (Каирбекова) дом 405, кв 47.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
961
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:20
#336
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Цитата:
111:
Сам увидел в этом году? Примерно с апреля 2022, после доказанных зверств в Буче..

И какая связь с Днем Победы в войне над фашизмом, которую вел СССР и Казахская ССР в его составе с войной, которую ведут Россия и Украина? У независимого Казахстана теперь не должно быть дня Победы? Твой дед теперь не ветеран войны? :lol: :lol: Странная логика у некоторых)))

[Исправлено: гражданин СССР, 27.04.2022 - 16:25]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12338
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:22
#337
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[Исправлено: abaika95, 27.04.2022 - 16:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11603
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:25
#338
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Цитата:
гражданин СССР:
какая связь с Днем Победы в войне над фашизмом, которую вел

Выходит есть и такая толстая..
Дед ветеран Советского Союза.
И никакой не России

[Исправлено: 111, 27.04.2022 - 16:26]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
961
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:27
#339
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Цитата:
111:
есть и такая толстая..

Весомый аргумент)) Всё. Больше вопросов нет)) с Вами всё ясно)))
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
588
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 16:27
#340
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Цитата:
abaika95:
Ладно сидите в луже дальше с вами бессмысленно

да я понял, что кроме передергиваний, подмены понятий, выдергивания из контекста - по сути то и парировать нечем)) хотя нет, обманываю) еще вы можете что-либо написать и назвать это фактом, и этого достаточно, подтверждения не требуется, видимо считаете все написанное вами аксиомой априори))

таноми52, гражданин СССР, serg kost - на самом деле мы просто "кормим" тролля)

Цитата:
гражданин СССР:
С каких пор День Победы над фашизмом стал Российским символом?

Цитата:
гражданин СССР: Странная логика у некоторых)))

да нет ее совсем.

Цитата:
abaika95:
И кто ее надет по сути поддерживает войну против Украины

facepalm))

Надо голосование сделать, хотя бы на форуме, за и против использования георгиевской ленты наряду с нашей национальной голубой) голосовать только авторизованным пользователям)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12338
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:29
#341
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Цитата:
lavprof:
хах, даже написано - символы победы: орден, георгиевская лента, ветвь)

Надо продолжить
Символ победы по мнению РФ
Орден,лента,ветвь,сапог,папироса,рюмка,пилотка,диск с песнями кобзона,ранение в ногу...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12338
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:31
#342
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Цитата:
lavprof:
Надо голосование сделать, хотя бы на форуме, за и против использования георгиевской ленты наряду с нашей национальной голубой) голосовать только авторизованным пользователям)

Зачем? Если четкое указание было
Полосатую ленту долой
Так что можете хоть изголосваться,хоть изкричаться,чатики создать но полосатая лента в Казахстане символ российской агрессии против Украины
Потому ее и начали убирать в 2014 году а теперь после вторжения полностью уберут
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
588
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 16:38
#343
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Цитата:
abaika95:
Если четкое указание было Полосатую ленту долой

Цитата:
Если такая ситуация произойдет, ребенку разъяснят, что символом победы является голубая лента. И попросят ленту заменить.

Источник:

Попросят)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2026
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 16:47
#344
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Цитата:
abaika95:
А в Казахстане нормально

То есть детишки в форме советских войск и с Георгиевскими лентами - ненормально, а в американской форме и с полосатом флагом - добро пожаловать на праздник. Ну вы, блин, американские шпионы, даете!
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