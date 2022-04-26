Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию. Читать новость
lavprof: опять бла-бла-бла, ни фактов, ни подтверждений = пустой треп) снова выдернул из контекста, снова подмена понятий)
Ладно сидите в луже дальше с вами бессмысленно Цитата:
Маркс: Этот вопрос нужно поднять на страницах НГ. А не запрещено ли?
В России наверно запрещено Там же не чтят историю Второй мировой А в Казахстане нормально Цитата:
таноми52: Что передёргиваешь, ...? Тупой довод: сражение было в 480 года до н. э
Согласен довод тупой Зачем же вы его с умным видом сюда приводите? Цитата:
таноми52: А РФ, значит, не должна гордиться победой, некоторые участники которой ещё живы?
Тоесть когда последние участники умрут то день победы станет бесполезен? Цитата:
таноми52: Манкуртами стать, как некоторые в Казахстане? (Манкурт - Человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом).
Получается вся Россия манкурты? Почему победу во второй мировой празднуют с такой помпой а победу над Наполеоном нет? На тот момент это была самая эпичная война в мире, Забыли свои корни? А победу над турками почему не отпраздновать? И да при Сталине не праздновали 9 мая почему? Потомучто все манкурты были? Цитата:
гражданин СССР: Это монеты Республики Казахстан номиналом 50 тенге 2005 и 2010 годов и этих монетах как раз георгиевская лента. Или этого не было? Я историю переписываю?
Все это было Только вот Россия ввела эти ленты в 2005 и никто из соседей не был против Потомучто в 2005 и 2010 Россия не вела полномасштабные захватнические войны Теперь же эта лента символ агрессивной войны И кто ее надет по сути поддерживает войну против Украины И не надо тут разводить риторику что это истенный символ 9 мая ведь все мы знаем что его введи только в 2005
111: Сам увидел в этом году? Примерно с апреля 2022, после доказанных зверств в Буче..
И какая связь с Днем Победы в войне над фашизмом, которую вел СССР и Казахская ССР в его составе с войной, которую ведут Россия и Украина? У независимого Казахстана теперь не должно быть дня Победы? Твой дед теперь не ветеран войны? Странная логика у некоторых)))
abaika95: Ладно сидите в луже дальше с вами бессмысленно
да я понял, что кроме передергиваний, подмены понятий, выдергивания из контекста - по сути то и парировать нечем)) хотя нет, обманываю) еще вы можете что-либо написать и назвать это фактом, и этого достаточно, подтверждения не требуется, видимо считаете все написанное вами аксиомой априори))
таноми52, гражданин СССР, serg kost - на самом деле мы просто "кормим" тролля)
Цитата:
гражданин СССР: С каких пор День Победы над фашизмом стал Российским символом?
Цитата:
гражданин СССР: Странная логика у некоторых)))
да нет ее совсем.
Цитата:
abaika95: И кто ее надет по сути поддерживает войну против Украины
facepalm))
Надо голосование сделать, хотя бы на форуме, за и против использования георгиевской ленты наряду с нашей национальной голубой) голосовать только авторизованным пользователям)
lavprof: Надо голосование сделать, хотя бы на форуме, за и против использования георгиевской ленты наряду с нашей национальной голубой) голосовать только авторизованным пользователям)
Зачем? Если четкое указание было Полосатую ленту долой Так что можете хоть изголосваться,хоть изкричаться,чатики создать но полосатая лента в Казахстане символ российской агрессии против Украины Потому ее и начали убирать в 2014 году а теперь после вторжения полностью уберут
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