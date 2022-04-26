Отправлено: - 16:10

lavprof:

опять бла-бла-бла, ни фактов, ни подтверждений = пустой треп) снова выдернул из контекста, снова подмена понятий)

Маркс:

Этот вопрос нужно поднять на страницах НГ. А не запрещено ли?

таноми52:

Что передёргиваешь, ...? Тупой довод: сражение было в 480 года до н. э

таноми52:

А РФ, значит, не должна гордиться победой, некоторые участники которой ещё живы?

таноми52:

Манкуртами стать, как некоторые в Казахстане? (Манкурт - Человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом).

гражданин СССР:

Это монеты Республики Казахстан номиналом 50 тенге 2005 и 2010 годов и этих монетах как раз георгиевская лента. Или этого не было? Я историю переписываю?

Цитата:Ладно сидите в луже дальше с вами бессмысленноЦитата:В России наверно запрещеноТам же не чтят историю Второй мировойА в Казахстане нормально Цитата:Согласен довод тупойЗачем же вы его с умным видом сюда приводите?Цитата:Тоесть когда последние участники умрут то день победы станет бесполезен?Цитата:Получается вся Россия манкурты? Почему победу во второй мировой празднуют с такой помпой а победу над Наполеоном нет? На тот момент это была самая эпичная война в мире, Забыли свои корни?А победу над турками почему не отпраздновать? И да при Сталине не праздновали 9 мая почему? Потомучто все манкурты были? Цитата:Все это былоТолько вот Россия ввела эти ленты в 2005 и никто из соседей не был противПотомучто в 2005 и 2010 Россия не вела полномасштабные захватнические войныТеперь же эта лента символ агрессивной войныИ кто ее надет по сути поддерживает войну против УкраиныИ не надо тут разводить риторику что это истенный символ 9 мая ведь все мы знаем что его введи только в 2005