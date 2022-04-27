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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17162
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 11:09
#13711
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теперь после вброса провокационной статьи про ленточку,
жду статьи "кто же победил в войне середине прошлого века".
совершенно не удивлюсь.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 11:40
#13712
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Отопление отключили уже оказывается..
Все утеплились?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12332
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 11:57
#13713
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Цитата:
Гога:
Нормандия - Неман **

Отлично только так получается это Советско-французский фильм об общей истории этой эскадрильи которая больше про СССР а не про Францию
А вот чтобы в СССР фильм про Американских бойцов?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12332
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 11:58
#13714
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Цитата:
alex_60:
"кто же победил в войне середине прошлого века".

А ты до сих пор не знаешь?
Коалиция США,СССР Британская империя,Франция
Причем первую скрипку всё-таки США играли в команде как ни крути
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17162
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 12:44
#13715
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День Победы /
День Победы, как он был от нас далёк
Как в костре потухшем таял уголёк
Были версты, обгорелые, в пыли
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей
Дни и ночи битву трудную вели
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы

Здравствуй, мама, возвратились мы не все
Босиком бы пробежаться по росе
Пол-Европы, прошагали пол-Земли
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы

Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы

Давид тухманов / Владимир харитонов ©
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
576
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 12:51
#13716
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Сегодняшняя работа ПВО в небе над Воронежем - сбит украинский разведывательный беспилотник.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 13:04
#13717
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Цитата:
YESNO:
Сегодняшняя работа ПВО в небе над Воронежем - сбит украинский разведывательный беспилотник.

Вот нехорошие украинцы, а потому ответить надо бомбежкой Одессы по мирным домам с уничтожением трехмесячных детей!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17162
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 13:05
#13718
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из текста выступления И. В. Сталина на параде 7 ноября 1941 г.

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!
Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!"

Опубликован: «Правда», 8 ноября 1941 г.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
576
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 13:10
#13719
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Цитата:
alex_60:
Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!"

Мавзолей снести!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17162
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 13:14
#13720
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Цитата:
таноми52:
День ото дня посты всё безумнее и пакостнее!


мягко сказано,
в раж вошли отдельные персонажи.
обычное их состояние в принципе.
ничего святого не осталось для них.

[Исправлено: alex_60, 27.04.2022 - 13:15]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 13:52
#13721
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Хех..
В России массово арестовывают людей за повтор слов Путина, они такие..
По моему год 2018..

«Всегда вoйной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения».

[Исправлено: 111, 27.04.2022 - 13:53]
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2014
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 14:12
#13722
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Цитата:
111:
«Всегда вoйной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения».

Хех..
Это же слова Джо Байдена..
Он сейчас так говорит..
Его массово арестуют в России? ..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 14:18
#13723
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Цитата:
YESNO:
Мавзолей снести!

А вы, попробуйте... :lol: ;-)
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 14:25
#13724
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Цитата:
111:
В России

так что там по Шевчуку? я все еще заинтригован Вашим мнением по данному вопросу)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
576
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 14:27
#13725
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Цитата:
alex_60:
теперь после вброса провокационной статьи про ленточку,

Соска - нужна ли она ребёнку?
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