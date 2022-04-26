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111:

Цепочку обмываем квасом, четыре полторашки..

111:

Жена мне разбила яйцо с утра..

Цитата:А немаловатоли? Чай вся ночь спереду? Можно же было и НЗ иметь, или всё что нажито непосильным трудом ушло на золотые цепи для кухарки, кои её приковали ибо... херувимыЦитата:Печалька!