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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44093
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1218
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 14:22
#300
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Марик, нашёл я 5 открыток советских с георгиевской лентой.
Три с Днём Победы, и две с Днём Советской Армии.
Одна, ты не поверишь, выпущена в Киеве. И надпись на ней на украинском языке! "С Днем радянскii армi".
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
573
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 14:23
#301
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Цитата:
abaika95:
опять бла-бла-бла, ни фактов, ни подтверждений = пустой треп) снова выдернул из контекста, снова подмена понятий)
и да, 3 не есть треть) и даже не почти треть) и речь была не о том, кто ее использует и как, а о том, что она означает) что, проведете опрос по указанным странам?) соберете арендную плату, да махнете по бывшим союзным с опросом?)
Не "сыкотно" тем, кто не зависит напрямую от их решений, глупости ж не говорите, всем давно известно что голосовали в ООН многие под давлением)
И однако я бы так про Китай не говорил, как говорится "не кажы гоп") не ровен час, китайский придется учить))
Цитата:
abaika95: Есть данные статистические? Проценты?

Зачем? Это факт. Примите его и все. (как вам ваша логика, нравится?:-))

P.S. на сайте рт? Нет меня там, если даже речь о RT)
Цитата:
abaika95:
Трепитесь зачем-то
ох уж эти передергивания пустобреха))
Цитата:
abaika95: Так что вы Во всем хуже Абайки)

хоть и тут передернули, априори такого быть не может) с этим тоже смиритесь)
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2014
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 14:25
#302
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Цитата:
abaika95:
Я буду отмечать как мне хочется) с флагами США и в американской форме

Этот вопрос нужно поднять на страницах НГ. А не запрещено ли?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2963
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 14:26
#303
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Цитата:
abaika95:
таноми52: Как Фермопильское сражение для греков! Но ограниченным это не понять! Греки каждый год парады проводят,ленточки навязывают и требует от детей чтить дедов погибших в войне с персами? Сама то поняла что сказанула)


Что передёргиваешь, ...?
Тупой довод: сражение было в 480 года до н. э.
А РФ, значит, не должна гордиться победой, некоторые участники которой ещё живы?
Манкуртами стать, как некоторые в Казахстане?
(Манкурт - Человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом).
Воистину, как сказал один персонаж:"...вызывают желание научиться стрелять..."
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2014
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 14:33
#304
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Цитата:
abaika95:
Россия ведёт войну значит вы за войну России против Украины

Россия не ведет войну против Украины. Это спецоперация по освобождению страны от нацистов. Если вы против этого, значит вы поддерживаете нацизм.
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