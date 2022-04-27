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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 11:09
теперь после вброса провокационной статьи про ленточку,
жду статьи "кто же победил в войне середине прошлого века".
совершенно не удивлюсь.
жду статьи "кто же победил в войне середине прошлого века".
совершенно не удивлюсь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 11:40
Отопление отключили уже оказывается..
Все утеплились?
Все утеплились?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12332
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 11:57
Цитата:
Отлично только так получается это Советско-французский фильм об общей истории этой эскадрильи которая больше про СССР а не про Францию
А вот чтобы в СССР фильм про Американских бойцов?
Гога:
Нормандия - Неман **
Нормандия - Неман **
Отлично только так получается это Советско-французский фильм об общей истории этой эскадрильи которая больше про СССР а не про Францию
А вот чтобы в СССР фильм про Американских бойцов?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12332
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 11:58
Цитата:
А ты до сих пор не знаешь?
Коалиция США,СССР Британская империя,Франция
Причем первую скрипку всё-таки США играли в команде как ни крути
alex_60:
"кто же победил в войне середине прошлого века".
"кто же победил в войне середине прошлого века".
А ты до сих пор не знаешь?
Коалиция США,СССР Британская империя,Франция
Причем первую скрипку всё-таки США играли в команде как ни крути
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 12:44
День Победы /
День Победы, как он был от нас далёк
Как в костре потухшем таял уголёк
Были версты, обгорелые, в пыли
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей
Дни и ночи битву трудную вели
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы
Здравствуй, мама, возвратились мы не все
Босиком бы пробежаться по росе
Пол-Европы, прошагали пол-Земли
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы
Давид тухманов / Владимир харитонов ©
День Победы, как он был от нас далёк
Как в костре потухшем таял уголёк
Были версты, обгорелые, в пыли
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей
Дни и ночи битву трудную вели
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы
Здравствуй, мама, возвратились мы не все
Босиком бы пробежаться по росе
Пол-Европы, прошагали пол-Земли
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы
Этот День Победы Порохом пропах
Это праздник С сединою на висках
Это радость Со слезами на глазах
День Победы День Победы День Победы
Давид тухманов / Владимир харитонов ©
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 12:51
Сегодняшняя работа ПВО в небе над Воронежем - сбит украинский разведывательный беспилотник.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 13:04
Цитата:
Вот нехорошие украинцы, а потому ответить надо бомбежкой Одессы по мирным домам с уничтожением трехмесячных детей!
YESNO:
Сегодняшняя работа ПВО в небе над Воронежем - сбит украинский разведывательный беспилотник.
Сегодняшняя работа ПВО в небе над Воронежем - сбит украинский разведывательный беспилотник.
Вот нехорошие украинцы, а потому ответить надо бомбежкой Одессы по мирным домам с уничтожением трехмесячных детей!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 13:05
из текста выступления И. В. Сталина на параде 7 ноября 1941 г.
За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!
Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!"
Опубликован: «Правда», 8 ноября 1941 г.
За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!
Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!"
Опубликован: «Правда», 8 ноября 1941 г.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 13:10
Цитата:
Мавзолей снести!
alex_60:
Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!"
Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!"
Мавзолей снести!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 13:14
Цитата:
мягко сказано,
в раж вошли отдельные персонажи.
обычное их состояние в принципе.
ничего святого не осталось для них.
[Исправлено: alex_60, 27.04.2022 - 13:15]
таноми52:
День ото дня посты всё безумнее и пакостнее!
День ото дня посты всё безумнее и пакостнее!
мягко сказано,
в раж вошли отдельные персонажи.
обычное их состояние в принципе.
ничего святого не осталось для них.
[Исправлено: alex_60, 27.04.2022 - 13:15]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 13:52
Хех..
В России массово арестовывают людей за повтор слов Путина, они такие..
По моему год 2018..
«Всегда вoйной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения».
[Исправлено: 111, 27.04.2022 - 13:53]
В России массово арестовывают людей за повтор слов Путина, они такие..
По моему год 2018..
«Всегда вoйной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения».
[Исправлено: 111, 27.04.2022 - 13:53]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2014
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 14:12
Цитата:
Хех..
Это же слова Джо Байдена..
Он сейчас так говорит..
Его массово арестуют в России? ..
111:
«Всегда вoйной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения».
«Всегда вoйной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения».
Хех..
Это же слова Джо Байдена..
Он сейчас так говорит..
Его массово арестуют в России? ..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 14:18
Цитата:
А вы, попробуйте...
YESNO:
Мавзолей снести!
Мавзолей снести!
А вы, попробуйте...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 14:25
Цитата:
так что там по Шевчуку? я все еще заинтригован Вашим мнением по данному вопросу)
111:
В России
В России
так что там по Шевчуку? я все еще заинтригован Вашим мнением по данному вопросу)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 14:27
Цитата:
Соска - нужна ли она ребёнку?
alex_60:
теперь после вброса провокационной статьи про ленточку,
теперь после вброса провокационной статьи про ленточку,
Соска - нужна ли она ребёнку?
-
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