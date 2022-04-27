Отправлено: - 14:12

111:

«Всегда вoйной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения».



Цитата:Хех..Это же слова Джо Байдена..Он сейчас так говорит..Его массово арестуют в России? ..