Отправлено: - 14:23

abaika95:

abaika95: Есть данные статистические? Проценты?

abaika95:

Трепитесь зачем-то

abaika95: Так что вы Во всем хуже Абайки)

Цитата:опять бла-бла-бла, ни фактов, ни подтверждений = пустой треп) снова выдернул из контекста, снова подмена понятий)и да, 3 не есть треть) и даже не почти треть) и речь была не о том, кто ее использует и как, а о том, что она означает) что, проведете опрос по указанным странам?) соберете арендную плату, да махнете по бывшим союзным с опросом?)Не "сыкотно" тем, кто не зависит напрямую от их решений, глупости ж не говорите, всем давно известно что голосовали в ООН многие под давлением)И однако я бы так про Китай не говорил, как говорится "не кажы гоп") не ровен час, китайский придется учить))Цитата:Зачем? Это факт. Примите его и все. (как вам ваша логика, нравится?P.S. на сайте рт? Нет меня там, если даже речь о RT)Цитата:ох уж эти передергивания пустобреха))Цитата:хоть и тут передернули, априори такого быть не может) с этим тоже смиритесь)