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Конституционный закон о Первом Президенте утратит силу - спикер Мажилиса
Конституционный закон о Первом Президенте утратит силу - спикер Мажилиса
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