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≡ Конституционный закон о Первом Президенте утратит силу - спикер Мажилиса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44093
Конституционный закон о Первом Президенте утратит силу - спикер Мажилиса
Отправлено: 27.04.22 - 14:14
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Конституционный закон о Первом Президенте утратит силу после принятия новых конституционных поправок. Об этом заявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24776
Re: Конституционный закон о Первом Президенте утратит силу -...
Отправлено: 27.04.22 - 14:14
#1
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А Первый, то ещё - жив?... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11568
Re: Конституционный закон о Первом Президенте утратит силу -...
Отправлено: 27.04.22 - 14:20
#2
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Первого декабря наверно отменят наконец?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24776
Re: Конституционный закон о Первом Президенте утратит силу -...
Отправлено: 27.04.22 - 14:21
#3
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А почему, фотка - старая?... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24776
Re: Конституционный закон о Первом Президенте утратит силу -...
Отправлено: 27.04.22 - 14:22
#4
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Цитата:
111:
Первого декабря наверно отменят

А Праздник - останется?... :lol: ;-)
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