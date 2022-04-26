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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44090
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
573
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:46
#210
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Цитата:
saba:
Они появились гораздо позже, по моему в 2000 годы. Как дипломированный учитель истории. могу сказать, что само название отсылает нас в царскую Россию.

Культ пчелы и цветка . Ходят под символикой другого толка.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
252
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:47
#211
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Зачем же Вы максаф оскорбляете мою память, я пока еще не в маразме, написал то что видел и что помню
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16197
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:47
#212
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Цитата:
saba:
Открытки были не отрицаю, не было такого,чтобы на грудь что то вешали

Тогда еще были живы ветераны, много ветеранов с грудью в оденах и медалях. Поэтому и ленточки были без надобности
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
252
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:49
#213
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И кстати если я точно помню лента на ордене и медали Славы называлась не георгиевской. а муаровой. Что это значит не знаю, надо у фалеристов спросить
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16197
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:50
#214
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Цитата:
saba:
Зачем же Вы максаф оскорбляете мою память, я пока еще не в маразме, написал то что видел и что помню

Чем это интересно я вас оскорбил?

[Исправлено: maxsaf, 27.04.2022 - 11:51]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12322
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:51
#215
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Цитата:
maxsaf:
Смиритесь

Интересно а когда в России все ветераны умрут и больше ветеранов останется к примеру В Грузии то Грузия автоматически будет победителем в войне?)
Цитата:
saba:
Абайка, а ты думай что говоришь, пока я жив,я буду помнить своих двух дядей, которые ушли и не вернулись

Помни
А ленточка поможет не забыть
Цитата:
maxsaf:
Открытка 86 года

Фото хочу
Советское где ветераны с лентами полосатыми ходят
Будет нет?)
Цитата:
lavprof:
Вы ж клевещите про 1/2/4 классы

Вы же подвердили что вы учитель младших классов нет ?)
Цитата:
lavprof:
Вы вообще ничего не подтверждаете, оно вам и не нужно, это и понятно давно)

Конечно не нужно потомучто ссылочками играются только те у кого фактажа не хватает
Вон Макс какую уже открытку шлёт а по делу ничего

Цитата:
lavprof:
почему я не могу выразить свое мнение о вас?)

Потомучто в младшей школе такому не учат
Цитата:
lavprof:
а есть факты, что это так??

Странно вы же мне тут доказываете что там не воюют 17 летние так приведите факты))
Цитата:
lavprof:
я против войны, но поддерживаю СВО.

Если яичницу обозвать пирогом то пирогом она не станет
Сво это для детей из 3 класса сказка
Россия ведёт войну значит вы за войну России против Украины
Вот и опредились с лентой кто ее хочет носить
Цитата:
maxsaf:
Во время Второй мировой было убито 30 миллионов. Чтобы это не повторилось, ну вы поняли....

Все поняли чтобы этого не повторилось надо убить одно сидящего в бункере деДа как в 45?
Цитата:
serg kost:
Ты только в этой ветке наврал, что:

Фото будем где Сталин гимн СССР поет? Или так и будешь вокруг да около как Макс прыгать?)
Цитата:
yudjin:
Откуда в Казахстане ветер дует.

Наконец-то хоть с Европой дружить стали а не со всякими
Цитата:
maxsaf:
Георгиевская лента с 2005 года - брехня. См открытки

Фото будет где ветераны носят эти ленты?
Лужа кстати уже стынет ваша
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
252
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:51
#216
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Вы назвали мои слова брехней
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11534
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:53
#217
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Цитата:
saba:
уже больше 11 миллионов человек покинули свои дома а больше 4 миллионов

Они на всегда потеряли свои дома, из просто уже нет..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16197
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:53
#218
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Цитата:
saba:
И кстати если я точно помню лента на ордене и медали Славы называлась не георгиевской. а муаровой

Это примерно как спорить о том, что вышивка на костюме деда мороза серебряными нитками или белыми.
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