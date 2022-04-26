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Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44090
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 573
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:46
Цитата:
Культ пчелы и цветка . Ходят под символикой другого толка.
saba:
Они появились гораздо позже, по моему в 2000 годы. Как дипломированный учитель истории. могу сказать, что само название отсылает нас в царскую Россию.
Они появились гораздо позже, по моему в 2000 годы. Как дипломированный учитель истории. могу сказать, что само название отсылает нас в царскую Россию.
Культ пчелы и цветка . Ходят под символикой другого толка.
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:47
Зачем же Вы максаф оскорбляете мою память, я пока еще не в маразме, написал то что видел и что помню
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:47
Цитата:
Тогда еще были живы ветераны, много ветеранов с грудью в оденах и медалях. Поэтому и ленточки были без надобности
saba:
Открытки были не отрицаю, не было такого,чтобы на грудь что то вешали
Открытки были не отрицаю, не было такого,чтобы на грудь что то вешали
Тогда еще были живы ветераны, много ветеранов с грудью в оденах и медалях. Поэтому и ленточки были без надобности
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:49
И кстати если я точно помню лента на ордене и медали Славы называлась не георгиевской. а муаровой. Что это значит не знаю, надо у фалеристов спросить
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:50
Цитата:
Чем это интересно я вас оскорбил?
[Исправлено: maxsaf, 27.04.2022 - 11:51]
saba:
Зачем же Вы максаф оскорбляете мою память, я пока еще не в маразме, написал то что видел и что помню
Зачем же Вы максаф оскорбляете мою память, я пока еще не в маразме, написал то что видел и что помню
Чем это интересно я вас оскорбил?
[Исправлено: maxsaf, 27.04.2022 - 11:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12322
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:51
Цитата:
Интересно а когда в России все ветераны умрут и больше ветеранов останется к примеру В Грузии то Грузия автоматически будет победителем в войне?)
Цитата:
Помни
А ленточка поможет не забыть
Цитата:
Фото хочу
Советское где ветераны с лентами полосатыми ходят
Будет нет?)
Цитата:
Вы же подвердили что вы учитель младших классов нет ?)
Цитата:
Конечно не нужно потомучто ссылочками играются только те у кого фактажа не хватает
Вон Макс какую уже открытку шлёт а по делу ничего
Цитата:
Потомучто в младшей школе такому не учат
Цитата:
Странно вы же мне тут доказываете что там не воюют 17 летние так приведите факты))
Цитата:
Если яичницу обозвать пирогом то пирогом она не станет
Сво это для детей из 3 класса сказка
Россия ведёт войну значит вы за войну России против Украины
Вот и опредились с лентой кто ее хочет носить
Цитата:
Все поняли чтобы этого не повторилось надо убить одно сидящего в бункере деДа как в 45?
Цитата:
Фото будем где Сталин гимн СССР поет? Или так и будешь вокруг да около как Макс прыгать?)
Цитата:
Наконец-то хоть с Европой дружить стали а не со всякими
Цитата:
Фото будет где ветераны носят эти ленты?
Лужа кстати уже стынет ваша
maxsaf:
Смиритесь
Смиритесь
Интересно а когда в России все ветераны умрут и больше ветеранов останется к примеру В Грузии то Грузия автоматически будет победителем в войне?)
Цитата:
saba:
Абайка, а ты думай что говоришь, пока я жив,я буду помнить своих двух дядей, которые ушли и не вернулись
Абайка, а ты думай что говоришь, пока я жив,я буду помнить своих двух дядей, которые ушли и не вернулись
Помни
А ленточка поможет не забыть
Цитата:
maxsaf:
Открытка 86 года
Открытка 86 года
Фото хочу
Советское где ветераны с лентами полосатыми ходят
Будет нет?)
Цитата:
lavprof:
Вы ж клевещите про 1/2/4 классы
Вы ж клевещите про 1/2/4 классы
Вы же подвердили что вы учитель младших классов нет ?)
Цитата:
lavprof:
Вы вообще ничего не подтверждаете, оно вам и не нужно, это и понятно давно)
Вы вообще ничего не подтверждаете, оно вам и не нужно, это и понятно давно)
Конечно не нужно потомучто ссылочками играются только те у кого фактажа не хватает
Вон Макс какую уже открытку шлёт а по делу ничего
Цитата:
lavprof:
почему я не могу выразить свое мнение о вас?)
почему я не могу выразить свое мнение о вас?)
Потомучто в младшей школе такому не учат
Цитата:
lavprof:
а есть факты, что это так??
а есть факты, что это так??
Странно вы же мне тут доказываете что там не воюют 17 летние так приведите факты))
Цитата:
lavprof:
я против войны, но поддерживаю СВО.
я против войны, но поддерживаю СВО.
Если яичницу обозвать пирогом то пирогом она не станет
Сво это для детей из 3 класса сказка
Россия ведёт войну значит вы за войну России против Украины
Вот и опредились с лентой кто ее хочет носить
Цитата:
maxsaf:
Во время Второй мировой было убито 30 миллионов. Чтобы это не повторилось, ну вы поняли....
Во время Второй мировой было убито 30 миллионов. Чтобы это не повторилось, ну вы поняли....
Все поняли чтобы этого не повторилось надо убить одно сидящего в бункере деДа как в 45?
Цитата:
serg kost:
Ты только в этой ветке наврал, что:
Ты только в этой ветке наврал, что:
Фото будем где Сталин гимн СССР поет? Или так и будешь вокруг да около как Макс прыгать?)
Цитата:
yudjin:
Откуда в Казахстане ветер дует.
Откуда в Казахстане ветер дует.
Наконец-то хоть с Европой дружить стали а не со всякими
Цитата:
maxsaf:
Георгиевская лента с 2005 года - брехня. См открытки
Георгиевская лента с 2005 года - брехня. См открытки
Фото будет где ветераны носят эти ленты?
Лужа кстати уже стынет ваша
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:51
Вы назвали мои слова брехней
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11534
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:53
Цитата:
Они на всегда потеряли свои дома, из просто уже нет..
saba:
уже больше 11 миллионов человек покинули свои дома а больше 4 миллионов
уже больше 11 миллионов человек покинули свои дома а больше 4 миллионов
Они на всегда потеряли свои дома, из просто уже нет..
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:53
Цитата:
Это примерно как спорить о том, что вышивка на костюме деда мороза серебряными нитками или белыми.
saba:
И кстати если я точно помню лента на ордене и медали Славы называлась не георгиевской. а муаровой
И кстати если я точно помню лента на ордене и медали Славы называлась не георгиевской. а муаровой
Это примерно как спорить о том, что вышивка на костюме деда мороза серебряными нитками или белыми.
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