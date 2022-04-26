Отправлено: - 11:51

maxsaf:

Смиритесь

saba:

Абайка, а ты думай что говоришь, пока я жив,я буду помнить своих двух дядей, которые ушли и не вернулись

maxsaf:

Открытка 86 года

lavprof:

Вы ж клевещите про 1/2/4 классы

lavprof:

Вы вообще ничего не подтверждаете, оно вам и не нужно, это и понятно давно)

lavprof:

почему я не могу выразить свое мнение о вас?)

lavprof:

а есть факты, что это так??

lavprof:

я против войны, но поддерживаю СВО.

maxsaf:

Во время Второй мировой было убито 30 миллионов. Чтобы это не повторилось, ну вы поняли....

serg kost:

Ты только в этой ветке наврал, что:

yudjin:

Откуда в Казахстане ветер дует.

maxsaf:

Георгиевская лента с 2005 года - брехня. См открытки

Цитата:Интересно а когда в России все ветераны умрут и больше ветеранов останется к примеру В Грузии то Грузия автоматически будет победителем в войне?)Цитата:ПомниА ленточка поможет не забытьЦитата:Фото хочуСоветское где ветераны с лентами полосатыми ходятБудет нет?)Цитата:Вы же подвердили что вы учитель младших классов нет ?)Цитата:Конечно не нужно потомучто ссылочками играются только те у кого фактажа не хватаетВон Макс какую уже открытку шлёт а по делу ничегоЦитата:Потомучто в младшей школе такому не учатЦитата:Странно вы же мне тут доказываете что там не воюют 17 летние так приведите факты))Цитата:Если яичницу обозвать пирогом то пирогом она не станетСво это для детей из 3 класса сказкаРоссия ведёт войну значит вы за войну России против УкраиныВот и опредились с лентой кто ее хочет носитьЦитата:Все поняли чтобы этого не повторилось надо убить одно сидящего в бункере деДа как в 45?Цитата:Фото будем где Сталин гимн СССР поет? Или так и будешь вокруг да около как Макс прыгать?)Цитата:Наконец-то хоть с Европой дружить стали а не со всякимиЦитата:Фото будет где ветераны носят эти ленты?Лужа кстати уже стынет ваша