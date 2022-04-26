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Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 44090
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:23
Цитата:
Смиритесь
abaika95:
Просто потомучто так нечайно получилось что после развала СССР на територии России больше всего ветеранов оказалось? И что?
Просто потомучто так нечайно получилось что после развала СССР на територии России больше всего ветеранов оказалось? И что?
Смиритесь
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:26
Я как человек. который помнит времена царя Гороха, хочу сказать вот что. С 1974 года я принимал участие в разных демонстрациях, никакой георгиевской ленты не было, были маленькие красные флажки, которыми мы размахивали. В 1985 году в составе 1 роты нашей части я участвовал в параде тобольского гарнизона, никаких георгиевских лент я тоже не помню. Они появились гораздо позже, по моему в 2000 годы. Как дипломированный учитель истории. могу сказать, что само название отсылает нас в царскую Россию. Орден и медаль св. Георгия. Орден по моему 4 степеней. Лента носилась по моему на темляке холодного оружия.
Так что к празднованию Великой Победы она имеет только то значение, которое придумали В России гораздо позже.
Кстати в Беларуси георгиевскую ленту тоже заменили своей, пару лет назад помню был скандал.
Так что к празднованию Великой Победы она имеет только то значение, которое придумали В России гораздо позже.
Кстати в Беларуси георгиевскую ленту тоже заменили своей, пару лет назад помню был скандал.
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:29
Абайка, а ты думай что говоришь, пока я жив,я буду помнить своих двух дядей, которые ушли и не вернулись
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:33
Открытка 67 года
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:35
Открытка 78 года
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:36
Открытка 86 года
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:37
Пару слов о Украине и русофобии. Раньше я был против того чтобы обстреливали Донбасс. Но после того, как в 5 часов утра, без обьявления войны войска одной страны пересекли границы другой страны и начали ее другую страну к чему то принуждать, авиацией, артиллерий, танками, я вот как то переметнулся.
Кто говорит про 8 лет страданий и Аллею ангелов, подумайте по данным ООН, уже больше 11 миллионов человек покинули свои дома а больше 4 миллионов страну. Убитых за месяц " спецоперации" больше чем чем за 8 лет АТО, а детей уже хватит на несколько аллей.Последним стал 3 месячный ребенок в Одессе, говоря если бы украинские ПВО не сбили бы эту ракету, она бы прилетела точно в цель.Но защищать свою Родину святая цель. Вот так я тоже потихоньку становлдюсь русофобом
Кто говорит про 8 лет страданий и Аллею ангелов, подумайте по данным ООН, уже больше 11 миллионов человек покинули свои дома а больше 4 миллионов страну. Убитых за месяц " спецоперации" больше чем чем за 8 лет АТО, а детей уже хватит на несколько аллей.Последним стал 3 месячный ребенок в Одессе, говоря если бы украинские ПВО не сбили бы эту ракету, она бы прилетела точно в цель.Но защищать свою Родину святая цель. Вот так я тоже потихоньку становлдюсь русофобом
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:39
Открытка 71 года
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 569
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:39
Цитата:
Вы ж клевещите про 1/2/4 классы) подтвердить то нечем, правда?) Вы вообще ничего не подтверждаете, оно вам и не нужно, это и понятно давно) поэтому почему я не могу выразить свое мнение о вас?)
Цитата:
а есть факты, что это так?? Не вижу от вас ни одного, пустой треп, как всегда
Цитата:
я против войны, но поддерживаю СВО. А лента при том, что эта тема изначально касаемо георгиевской ленты и школьных мероприятий к Дню Победы.
abaika95:
Вы можете это подтвердить?
Вы можете это подтвердить?
Вы ж клевещите про 1/2/4 классы) подтвердить то нечем, правда?) Вы вообще ничего не подтверждаете, оно вам и не нужно, это и понятно давно) поэтому почему я не могу выразить свое мнение о вас?)
Цитата:
abaika95:
Есть факты что это не так?
Есть факты что это не так?
а есть факты, что это так?? Не вижу от вас ни одного, пустой треп, как всегда
Цитата:
abaika95:
Вопрос то простой) а там дальше и определим причем тут лента
Вопрос то простой) а там дальше и определим причем тут лента
я против войны, но поддерживаю СВО. А лента при том, что эта тема изначально касаемо георгиевской ленты и школьных мероприятий к Дню Победы.
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:41
Открытки были не отрицаю, не было такого,чтобы на грудь что то вешали, это воспринималось как плакат, кстати на медали Ушакова по моему Андреевский флаг, он с голубоватым оттенком.
Самое главное это не было олицетворением чего то, просто плакат, просто открытка
Самое главное это не было олицетворением чего то, просто плакат, просто открытка
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:43
Цитата:
Во время Второй мировой было убито 30 миллионов. Чтобы это не повторилось, ну вы поняли....
[Исправлено: maxsaf, 27.04.2022 - 11:43]
saba:
уже больше 11 миллионов человек покинули свои дома а больше 4 миллионов страну. Убитых за месяц " спецоперации" больше чем чем за 8 лет АТО
уже больше 11 миллионов человек покинули свои дома а больше 4 миллионов страну. Убитых за месяц " спецоперации" больше чем чем за 8 лет АТО
Во время Второй мировой было убито 30 миллионов. Чтобы это не повторилось, ну вы поняли....
[Исправлено: maxsaf, 27.04.2022 - 11:43]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1211
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:44
Цитата:
Ты только в этой ветке наврал, что:
1. Георгиевская лента является уголовным преступлением в Казахстане. На Украине является. Ты оттуда пишешь?
2. В российской армии погибают 16- летние пацаны. Без комментариев.
3. Триколор являлся официальным флагом власовцев. Брехня.
4.ты выйдешь на 9 мая с тризубом, и флагами Эстонии и США. Не выйдешь. По крайней мере в Костанае. И фото или видео мы не дождемся.
И это только в одной теме, и то, что я запомнил.
Продолжай в том же духе.
abaika95:
пытаетесь в лужу сесть
пытаетесь в лужу сесть
Ты только в этой ветке наврал, что:
1. Георгиевская лента является уголовным преступлением в Казахстане. На Украине является. Ты оттуда пишешь?
2. В российской армии погибают 16- летние пацаны. Без комментариев.
3. Триколор являлся официальным флагом власовцев. Брехня.
4.ты выйдешь на 9 мая с тризубом, и флагами Эстонии и США. Не выйдешь. По крайней мере в Костанае. И фото или видео мы не дождемся.
И это только в одной теме, и то, что я запомнил.
Продолжай в том же духе.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8457
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:44
Откуда в Казахстане ветер дует.
Министерства обороны Казахстана и Великобритании подписали план сотрудничества на 2022−2023 годы, сообщает сегодня, 27 апреля, inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского военного ведомства.
Как передает портал, начальник департамента международного сотрудничества Минобороны Казахстана Олжас Хусаинов встретился с военным атташе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Робертом Бакстером с целью обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества.
«В ходе переговоров обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области военного образования, боевой подготовки, обучения специалистов в сфере кибербезопасности. По итогам встречи подписан План сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании на 2022−2023 годы», — говорится в заявлении пресс-службы.
Сообщается, что собеседники отметили, что военное взаимодействие между странами развивается динамично и в плановом режиме.
Министерства обороны Казахстана и Великобритании подписали план сотрудничества на 2022−2023 годы, сообщает сегодня, 27 апреля, inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского военного ведомства.
Как передает портал, начальник департамента международного сотрудничества Минобороны Казахстана Олжас Хусаинов встретился с военным атташе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Робертом Бакстером с целью обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества.
«В ходе переговоров обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области военного образования, боевой подготовки, обучения специалистов в сфере кибербезопасности. По итогам встречи подписан План сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании на 2022−2023 годы», — говорится в заявлении пресс-службы.
Сообщается, что собеседники отметили, что военное взаимодействие между странами развивается динамично и в плановом режиме.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:45
Цитата:
Георгиевская лента с 2005 года - брехня. См открытки.
serg kost:
И это только в одной теме, и то, что я запомнил.
И это только в одной теме, и то, что я запомнил.
Георгиевская лента с 2005 года - брехня. См открытки.
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:45
Кстати для меня почему то больше этих открыток запомнилась статуя солдата в Трептов парке в Берлине,вот это был символ Победы
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