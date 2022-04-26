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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44090
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16196
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:23
#195
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Цитата:
abaika95:
Просто потомучто так нечайно получилось что после развала СССР на територии России больше всего ветеранов оказалось? И что?

Смиритесь :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
252
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:26
#196
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Я как человек. который помнит времена царя Гороха, хочу сказать вот что. С 1974 года я принимал участие в разных демонстрациях, никакой георгиевской ленты не было, были маленькие красные флажки, которыми мы размахивали. В 1985 году в составе 1 роты нашей части я участвовал в параде тобольского гарнизона, никаких георгиевских лент я тоже не помню. Они появились гораздо позже, по моему в 2000 годы. Как дипломированный учитель истории. могу сказать, что само название отсылает нас в царскую Россию. Орден и медаль св. Георгия. Орден по моему 4 степеней. Лента носилась по моему на темляке холодного оружия.
Так что к празднованию Великой Победы она имеет только то значение, которое придумали В России гораздо позже.
Кстати в Беларуси георгиевскую ленту тоже заменили своей, пару лет назад помню был скандал.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
252
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:29
#197
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Абайка, а ты думай что говоришь, пока я жив,я буду помнить своих двух дядей, которые ушли и не вернулись
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16196
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:33
#198
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Открытка 67 года
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16196
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:35
#199
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Открытка 78 года
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16196
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:36
#200
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Открытка 86 года
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
252
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:37
#201
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Пару слов о Украине и русофобии. Раньше я был против того чтобы обстреливали Донбасс. Но после того, как в 5 часов утра, без обьявления войны войска одной страны пересекли границы другой страны и начали ее другую страну к чему то принуждать, авиацией, артиллерий, танками, я вот как то переметнулся.
Кто говорит про 8 лет страданий и Аллею ангелов, подумайте по данным ООН, уже больше 11 миллионов человек покинули свои дома а больше 4 миллионов страну. Убитых за месяц " спецоперации" больше чем чем за 8 лет АТО, а детей уже хватит на несколько аллей.Последним стал 3 месячный ребенок в Одессе, говоря если бы украинские ПВО не сбили бы эту ракету, она бы прилетела точно в цель.Но защищать свою Родину святая цель. Вот так я тоже потихоньку становлдюсь русофобом
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16196
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:39
#202
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Открытка 71 года
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
569
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:39
#203
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Цитата:
abaika95:
Вы можете это подтвердить?

Вы ж клевещите про 1/2/4 классы) подтвердить то нечем, правда?) Вы вообще ничего не подтверждаете, оно вам и не нужно, это и понятно давно) поэтому почему я не могу выразить свое мнение о вас?)

Цитата:
abaika95:
Есть факты что это не так?

а есть факты, что это так?? Не вижу от вас ни одного, пустой треп, как всегда

Цитата:
abaika95:
Вопрос то простой) а там дальше и определим причем тут лента

я против войны, но поддерживаю СВО. А лента при том, что эта тема изначально касаемо георгиевской ленты и школьных мероприятий к Дню Победы.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
252
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:41
#204
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Открытки были не отрицаю, не было такого,чтобы на грудь что то вешали, это воспринималось как плакат, кстати на медали Ушакова по моему Андреевский флаг, он с голубоватым оттенком.
Самое главное это не было олицетворением чего то, просто плакат, просто открытка
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16196
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:43
#205
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Цитата:
saba:
уже больше 11 миллионов человек покинули свои дома а больше 4 миллионов страну. Убитых за месяц " спецоперации" больше чем чем за 8 лет АТО

Во время Второй мировой было убито 30 миллионов. Чтобы это не повторилось, ну вы поняли....

[Исправлено: maxsaf, 27.04.2022 - 11:43]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1211
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:44
#206
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Цитата:
abaika95:
пытаетесь в лужу сесть

Ты только в этой ветке наврал, что:
1. Георгиевская лента является уголовным преступлением в Казахстане. На Украине является. Ты оттуда пишешь?
2. В российской армии погибают 16- летние пацаны. Без комментариев.
3. Триколор являлся официальным флагом власовцев. Брехня.
4.ты выйдешь на 9 мая с тризубом, и флагами Эстонии и США. Не выйдешь. По крайней мере в Костанае. И фото или видео мы не дождемся.

И это только в одной теме, и то, что я запомнил.

Продолжай в том же духе.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8457
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:44
#207
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Откуда в Казахстане ветер дует.
Министерства обороны Казахстана и Великобритании подписали план сотрудничества на 2022−2023 годы, сообщает сегодня, 27 апреля, inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского военного ведомства.
Как передает портал, начальник департамента международного сотрудничества Минобороны Казахстана Олжас Хусаинов встретился с военным атташе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Робертом Бакстером с целью обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества.

«В ходе переговоров обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области военного образования, боевой подготовки, обучения специалистов в сфере кибербезопасности. По итогам встречи подписан План сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании на 2022−2023 годы», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что собеседники отметили, что военное взаимодействие между странами развивается динамично и в плановом режиме.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16196
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 11:45
#208
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Цитата:
serg kost:
И это только в одной теме, и то, что я запомнил.

Георгиевская лента с 2005 года - брехня. См открытки.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
252
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 11:45
#209
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Кстати для меня почему то больше этих открыток запомнилась статуя солдата в Трептов парке в Берлине,вот это был символ Победы
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