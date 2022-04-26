Отправлено: - 11:39

abaika95:

Вы можете это подтвердить?

abaika95:

Есть факты что это не так?

abaika95:

Вопрос то простой) а там дальше и определим причем тут лента

Цитата:Вы ж клевещите про 1/2/4 классы) подтвердить то нечем, правда?) Вы вообще ничего не подтверждаете, оно вам и не нужно, это и понятно давно) поэтому почему я не могу выразить свое мнение о вас?)Цитата:а есть факты, что это так?? Не вижу от вас ни одного, пустой треп, как всегдаЦитата:я против войны, но поддерживаю СВО. А лента при том, что эта тема изначально касаемо георгиевской ленты и школьных мероприятий к Дню Победы.