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≡ В Казахстане больше нет "президентской" партии. Мнения политологов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44090
В Казахстане больше нет "президентской" партии. Мнения политологов
Отправлено: 27.04.22 - 11:40
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Казахстанские политологи оценили происходящие изменения в партийной жизни страны. Политический обозреватель Газиз Абишев отметил, что решение Президента Касым-Жомарта Токаева о выходе из партии Amanat полезно для политической системы.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12322
Re: В Казахстане больше нет "президентской" партии....
Отправлено: 27.04.22 - 11:40
#1
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Скоро новая партия появиться как пить дать как пить взять
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