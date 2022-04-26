Отправлено: - 12:43

Козлов я:

а нас посылали прореживать, а потом и собирать сахарную свеклу

Цитата:почему ты решил что это была сахарная свекла?скорее всего это была кормовая свекла.ну на край столовая,для еды и консервов,в Садовом на заводе салаты всякие из овощей делали.