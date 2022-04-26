Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Президент Токаев вышел из партии Amanat
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44089
Президент Токаев вышел из партии Amanat
Отправлено: 26.04.22 - 17:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. "Это моя позиция. Такой принцип создает равные возможности для всех сил, участвующих в выборах, в политической системе царит справедливость", - добавил Президент.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11531
Re: Президент Токаев вышел из партии Amanat
Отправлено: 26.04.22 - 17:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что сказать, красавчик!
Токаев наш президент!
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
317
Re: Президент Токаев вышел из партии Amanat
Отправлено: 26.04.22 - 17:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот любопытно...
Чиновники сразу массово начнут выходить из Нуротана или подождут немного?.. :-)
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1082
Президент Токаев вышел из партии Amanat
Отправлено: 26.04.22 - 22:16
#3
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4825
Re: Президент Токаев вышел из партии Amanat
Отправлено: 26.04.22 - 22:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:

---Какая разница . Это просто формальность . Все останется по - прежнему .
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5221
Re: Президент Токаев вышел из партии Amanat
Отправлено: 27.04.22 - 07:16
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется при нашей жизни мы не дождемся двух конкурирующей партии как например в Америке или во Франции, двух кандидатов от этих партии.
Говорят появились ещё какие-то новые партии, местные новости не смотрю, нет времени....
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS