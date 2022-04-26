Re: Президент Токаев вышел из партии Amanat

Отправлено: - 07:16

Мне кажется при нашей жизни мы не дождемся двух конкурирующей партии как например в Америке или во Франции, двух кандидатов от этих партии.

Говорят появились ещё какие-то новые партии, местные новости не смотрю, нет времени....