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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44089
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2245
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 02:24
#150
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2245
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 02:34
#151
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2245
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 02:37
#152
Комментарий проходит проверку.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
942
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 06:31
#153
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Цитата:
111:
От георгиевой ленточки, которую сейчас вовсю используют те, кто За войну, надо изначально избавляться и еще ввести уголовное преследование за ее использование..

Предлагаю тебе больше не надевать трусы. Не поверишь - российские агрессоры их носят
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
942
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 06:45
#154
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Цитата:
abaika95:
написанные на машинах и на футболках буквы Z и ленты цвета жука в рк запрещены законом

Каким законом, позвольте полюбопытствовать? :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
942
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 06:51
#155
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Цитата:
111:
А не она во время войны нам давала самолеты

ПРОДАВАЛА, наживаясь на войне, как всегда
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
942
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 07:01
#156
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Цитата:
abaika95:
Рос войска используют ленточку как символ своих войск? Использует Рос армия ведёт агрессивную войну? Ведёт Все мой дорогой Ватсон По нашему закону георгиевская ленточка это пропаганда агрессивной войны

:lol: :lol: :lol: юрист однако))))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5221
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 08:38
#157
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15223
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 08:53
#158
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Цитата:
Гога:
Булатов Григорий и Кошкарбаев Рахимжан Согласно одной, первыми попали в здание Рейхстага и водрузили на нем красное знамя русский солдат Булатов и казах по фамилии Кошкарбаев. И

Они внутрь даже не попадали - они его прикрепили на лестнице главного входа здания Рейхстага. Но всё равно молодцы!
Цитата:
С группой разведчиков я выскочил из окна. Вскоре нам пришлось всем залечь. Начался сильный огонь. Возле меня остался один боец. Это был Григорий Булатов. Он все спрашивал: «Что мы будем делать, товарищ лейтенант?» Мы лежали с ним возле рва, заполненного водой. «Давай поставим свои фамилии на флаге», — предложил я ему. И мы химическим карандашом, который у меня оказался в кармане, тут же под мостиком лежа, написали: «674 полк, 1 б-н». И вывели свои имена: «Л-т Кошкарбаев, кр-ц Булатов».

Мы тут пролежали до темноты. Потом началась артподготовка, и с первыми же выстрелами её мы подбежали к рейхстагу. Булатов поднял флаг.


[Исправлено: Victor Yang, 27.04.2022 - 08:56]
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