Отправлено: - 08:53

Гога:

Булатов Григорий и Кошкарбаев Рахимжан Согласно одной, первыми попали в здание Рейхстага и водрузили на нем красное знамя русский солдат Булатов и казах по фамилии Кошкарбаев. И

С группой разведчиков я выскочил из окна. Вскоре нам пришлось всем залечь. Начался сильный огонь. Возле меня остался один боец. Это был Григорий Булатов. Он все спрашивал: «Что мы будем делать, товарищ лейтенант?» Мы лежали с ним возле рва, заполненного водой. «Давай поставим свои фамилии на флаге», — предложил я ему. И мы химическим карандашом, который у меня оказался в кармане, тут же под мостиком лежа, написали: «674 полк, 1 б-н». И вывели свои имена: «Л-т Кошкарбаев, кр-ц Булатов».



Мы тут пролежали до темноты. Потом началась артподготовка, и с первыми же выстрелами её мы подбежали к рейхстагу. Булатов поднял флаг.

[Исправлено: Victor Yang, 27.04.2022 - 08:56]

Цитата:Они внутрь даже не попадали - они его прикрепили на лестнице главного входа здания Рейхстага. Но всё равно молодцы!Цитата: