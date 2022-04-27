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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9266
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:00
#13696
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Цитата:
abaika95:
Чего хотели США? Чтобы в России закончился кризис и все устаканилось ?

Вы действительно такой наивный? Тогда закончим на этом. Что с Югославией произошло не помним?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:00
#13697
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Интересно вот Россия постояно возмущается что на западе не ценят вклад СССР во вторую мировую войну
Мол фильмы только про себя снимают,в учебниках роль на себя перетягивают
А есть интересно советский фильм о бравых американских морских пехотинцах? Или российский фильм о британских десантниках ? Чёт не припомню
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:04
#13698
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Цитата:
elektron:
Вы действительно такой наивный? Тогда закончим на этом. Что с Югославией произошло не помним?

Нет просто я начитанный что меня аж в Германию не взяли жить
А что с Югославией? Она развалилась
А потом одна часть возомнила себя империей и начала убивать и захватывать других
Так убивала что ей прилетело сверху
Конец
Скажите а как так получается что Россия возмущена тем что США якобы закрывала глаза на войну на донбассе не бомбя за это Киев и забывает что США также закрыла глаза на войну в Чечне не бомбя за это Москву?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:05
#13699
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Цитата:
abaika95:
роль на себя перетягивают

---Каждый кулик своё болото хвалит ! :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:06
#13700
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Цитата:
abaika95:
А есть интересно советский фильм

---*Нормандия - Неман **
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
565
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:18
#13701
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Цитата:
111:
тех россиян, кто вынужден бежать из своей страны, потому что против войны..

странно, а Шевчук продолжает концерты проводить, кроме как в Тюмени, где отказался под буквой "Z" выступать) никуда не бежит
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:30
#13702
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Блин, посмотрел по темам, голова не варит, что, где, когда?
Вроде хочется ответить и не можется..
Давайте встретим праздник моей кухарки безо всяких неожиданностей!
Тем более она старалась..
Мне помогать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:31
#13703
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Цитата:
lavprof:
Шевчук

Слышал за это но ответ будет позже.
Пока отдыхаем мазево..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
565
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:32
#13704
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Цитата:
111:
Вроде хочется ответить и не можется.

что по Шевчуку скажешь?)

Upd: понял, подожду) заинтриговал)

[Исправлено: lavprof, 27.04.2022 - 00:33]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:50
#13705
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Цитата:
111:
что, где, когда?

---Передача была ёще в воскресенье :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:55
#13706
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Цитата:
lavprof:
что по Шевчуку скаже

Пью я, квас, ниче не могу пока сказать..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:57
#13707
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Комметы приходится перепроверять на ошибки по три раза..
Жена тут бурчит..
Подождите..
Дал ей почитать, чуть не кинула в меня этот смарт..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 01:02
#13708
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Цитата:
111:
Пью я, квас

---С рыбой ???
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