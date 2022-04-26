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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44089
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4824
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 00:01
#135
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Цитата:
abaika95:
Как улицы переименовывают они орут почему историю забываете? Как Казахстан что-то про 9 мая говорит так сразу истерика причем тут Казахстан?вы определитесь уже
----- Не передергивайте тему .**по вкладу независимого Казахстана в Победу** - тут основное слово - независимый . Но вам хоть кол на голове теши .
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12310
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 00:08
#136
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Цитата:
Гога:
--- Не передергивайте тему .**по вкладу независимого Казахстана в Победу** - тут основное слово - независимый

Ещё раз для тех кто в подбитом под бучей танке
Казахстан сейчас независимый он якобы к 9 мая не причем
Ладно
Причем тут тогда независимая от всех РФ? Если скажете что правоприемник то сразу вам скажу то только в плане выплат долгов,юридически это было прописано,в остальном Россия к СССР ни имеет никакого отношения ни идейно ни культурно
Так что ж?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1210
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 00:12
#137
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Цитата:
abaika95:
тобы выдавать за пруф просто наложенный гимн на видео с нарезкой Сталина

Вот видео с Парада Победы 1945 года. Смотреть примерно с 1ч, 5 мин.:
Цитата:
abaika95:
в сети полно фото где власовцы ходят с триколором

Но ссылок от тебя не будет ни одной между 22 июня 1943 года и май 1945 года?
Как всегда...Цитата:
abaika95:
если срочники просочились на войну то 17летние не могут? Ответите прямо да или нет?

Белобилетник рассуждает о войне...
Кто призовёт мальчиков 2004-2005 г. р.? Кто даст им оружие, и научит им пользоваться? Кто поставит на довольствие? И ещё сотня таких кто???
Цитата:
abaika95:
Где в УК РК есть статья что нельзя носить свастику?

А что, можно?
Вот пока 9 Мая отмечают как День Победы, фашизм и нацизм не пройдут.
Но есть те, которые хотят отменить День Победы. И это не друзья Казахстана.

[Исправлено: serg kost, 27.04.2022 - 00:13]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12310
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 00:12
#138
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Цитата:
yudjin:
Дык я спрашиваю, а не утверждаю.

Дык ты читай тогда а не возмущайся
Цитата:
elektron:
Нет конечно бывает и я что то путаю, но как вы хотите через Азербайджан в Австрию доставить? Карту смотрели?

А потом Турция
Дальше продолжать?
Цитата:
elektron:
У вас с логикой всё в порядке? причём тут Путин? Кто пришёл туда с оружием? Я думаю это вам будет сложно объяснить

Зачем усложнять?
С оружием пришли сотрудники ФСБ и захватили администрацию в Донецке
Киев объявил ато
На что ФСБ отправили в славянск отряд наемников для захвата поселка и удержания
С этого началось война
Все просто
Не усложняйте Цитата:
elektron:
То есть никто и звать вас никак. А закона запрещающего нет.

Читать статьи умеете?)Цитата:
elektron:
Тут ничего странного, просто личное мнение. Имею иметь право

Лицемерное мнение? Да согласен
Жить в стране НАТО и возмущаться почему остальные хотят в нато
Ещё раз трусы и крестик.
Цитата:
Гога:
Скажите что голубой флаг на Рейхстаге был. Вообще приехали.

А что флаг был желто черный?
Приехали
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9266
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 00:14
#139
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Цитата:
abaika95:
Казахстан сейчас независимый он якобы к 9 мая не причем

Как это не причём? Ты хочешь забыть подвиги Казахстанцев в Великой Отечественной войне? Это как минимум не красиво и аморально.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12310
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 00:17
#140
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Цитата:
serg kost:
Вот видео с Парада Победы 1945 года. Смотреть примерно с 1ч, 5 мин.:

Потомучто я не такой тугой чтобы каждый раз выдавать ссылку на бред потом садится в лужу и сразу же искать новую ссылку своему бреду)
Ещё раз где Сталин поет гимн фото сюда или лужа опять ваша
Цитата:
serg kost:
Но ссылок от тебя не будет ни одной между 22 июня 1943 года и май 1945 года? Как всегда.

Что Гугл реально забанил вас?
Цитата:
serg kost:
Белобилетник рассуждает о войне... Кто призовёт мальчиков 2004-2005 г. р.? Кто даст им оружие, и научит им пользоваться? Кто поставит на довольствие? И ещё сотня таких кто???

Элементарно
Российская армия
Если она у вас сначала говорит что срочников нет а потом они в количестве 150 тыщ просочились на войну то что ещё РАССУЖДАТЬ?
Цитата:
serg kost:
А что, можно?

Ну так дайте ссылку где четко написано что нельзя
Цитата:
serg kost:
Вот пока 9 Мая отмечают как День Победы, фашизм и нацизм не пройдут. Но есть те, которые хотят отиенить День Победы. И это не друзья Казахстана.

Тоесть в 1940 году в СССР был фашизм?
Ведь 9 мая вообще не отмечали
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12310
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 00:19
#141
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Цитата:
elektron:
Как это не причём? Ты хочешь забыть подвиги Казахстанцев в Великой Отечественной войне? Это как минимум не красиво и аморально

В Германии все такие ?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9266
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 00:20
#142
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Цитата:
abaika95:
А потом Турция Дальше продолжать?

А там Российский газ, проложили же. Вот Турки теперь 30% дешевле газ имеет, когда вся европа в 5-ть раз переплачивает. Ну и где логика? И продают конечно же дальше. Только это Российский газ. :lol: Цитата:
abaika95:
Читать статьи умеете?)Цитата:

Умею, про запрет там ни слова, всё одни рекомендации :-P Цитата:
abaika95:
Лицемерное мнение?

Вот тут вопрос в вашей адекватности? :lol: Я что не имею право на личное мнение по вашему?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9266
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 00:21
#143
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Цитата:
abaika95:
В Германии все такие ?

Нас мало, но мы в тельняшках. :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 26.04.2022 - 19:22]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4824
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 00:22
#144
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Цитата:
abaika95:
Статью 161 внимательно читали? Ленту разрешают? Нет

----И где это , про ленту ?? ----**Ст. 161 Уголовный Кодекс РК 3 июля 2014 года № 226-VДействующий с изменениями и дополнениями. Проверено 01.03.2022Уголовный Кодекс РКСтатья 161. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны1. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 2. То же деяние, совершенное с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций либо должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет**.Подробнее:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1210
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 27.04.22 - 00:29
#145
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Цитата:
abaika95:
Ещё раз где Сталин поет гимн фото сюда

Когда я просил фото или любое другое доказательство, что триколор являлся официальным флагом РОА, ты слился.
И придумал бред про то, что и "гимн СССР не сталинский".
Гимн оказался сталинский. А про триколор ты соврал.
Остаётся наплевать на твои "доказательства" и забыть.Цитата:
abaika95:
Если она у вас сначала говорит что срочников нет а потом они в количестве 150 тыщ просочились на войну то что ещё РАССУЖДАТЬ?

Ты рассуждай...
Про школьников, воюющих в армии России. Про детсадовцев там же.
Тебе это так привычно, "рассуждать" о всяких небылицах.Цитата:
abaika95:
Ну так дайте ссылку где четко написано что нельзя

Статья 174 "О разжигании национальной, религиозной и расовой розни" об отом прямо не пишет.
Но за свастику осудят, а за георгиевскую ленту нет.
Почему так? Нормальный человек и без слов поймёт. А дураку или нацисту объяснять бесполезно...Цитата:
abaika95:
Тоесть в 1940 году в СССР был фашизм? Ведь 9 мая вообще не отмечали

То есть, в 1940 году СССР победил Германию?
Или это что за Праздник?
Для тебя это праздник, или траур?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4824
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 00:48
#146
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Цитата:
abaika95:
Причем тут тогда независимая от всех РФ?

---Снова передергиваете . В принципе в этой фразе **это символ вклада народа независимого Казахстана в победу в Великой Отечественной войне,** - всего одно лишнее слово (независимого), и одно слово написано в единственном числе ( не народа , а народов ) . И тут вопрос к автору статьи - насколько правильно он всё изложил на бумаге ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4824
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 27.04.22 - 00:58
#147
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Цитата:
abaika95:
Гога: Скажите что голубой флаг на Рейхстаге был. Вообще приехали. А что флаг был желто черный? Приехали

----Ты можешь хоть чуть-чуть внимательнее читать , и желательно подряд . Про голубой флаг *рихард* пишет . В №133 - прочти внимательно - пишу - кто водрузил флаг над Рейстагом . Хотя зачем это , ведь удобнее выдергивать и перевирать .
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