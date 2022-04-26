Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию. Читать новость
Гога: --- Не передергивайте тему .**по вкладу независимого Казахстана в Победу** - тут основное слово - независимый
Ещё раз для тех кто в подбитом под бучей танке Казахстан сейчас независимый он якобы к 9 мая не причем Ладно Причем тут тогда независимая от всех РФ? Если скажете что правоприемник то сразу вам скажу то только в плане выплат долгов,юридически это было прописано,в остальном Россия к СССР ни имеет никакого отношения ни идейно ни культурно Так что ж?
elektron: Нет конечно бывает и я что то путаю, но как вы хотите через Азербайджан в Австрию доставить? Карту смотрели?
А потом Турция Дальше продолжать? Цитата:
elektron: У вас с логикой всё в порядке? причём тут Путин? Кто пришёл туда с оружием? Я думаю это вам будет сложно объяснить
Зачем усложнять? С оружием пришли сотрудники ФСБ и захватили администрацию в Донецке Киев объявил ато На что ФСБ отправили в славянск отряд наемников для захвата поселка и удержания С этого началось война Все просто Не усложняйте Цитата:
elektron: То есть никто и звать вас никак. А закона запрещающего нет.
Читать статьи умеете?)Цитата:
elektron: Тут ничего странного, просто личное мнение. Имею иметь право
Лицемерное мнение? Да согласен Жить в стране НАТО и возмущаться почему остальные хотят в нато Ещё раз трусы и крестик. Цитата:
Гога: Скажите что голубой флаг на Рейхстаге был. Вообще приехали.
abaika95: Статью 161 внимательно читали? Ленту разрешают? Нет
----И где это , про ленту ?? ----**Ст. 161 Уголовный Кодекс РК 3 июля 2014 года № 226-VДействующий с изменениями и дополнениями. Проверено 01.03.2022Уголовный Кодекс РКСтатья 161. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны1. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 2. То же деяние, совершенное с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций либо должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет**.Подробнее:
Когда я просил фото или любое другое доказательство, что триколор являлся официальным флагом РОА, ты слился. И придумал бред про то, что и "гимн СССР не сталинский". Гимн оказался сталинский. А про триколор ты соврал. Остаётся наплевать на твои "доказательства" и забыть.Цитата:
abaika95: Если она у вас сначала говорит что срочников нет а потом они в количестве 150 тыщ просочились на войну то что ещё РАССУЖДАТЬ?
Ты рассуждай... Про школьников, воюющих в армии России. Про детсадовцев там же. Тебе это так привычно, "рассуждать" о всяких небылицах.Цитата:
abaika95: Ну так дайте ссылку где четко написано что нельзя
Статья 174 "О разжигании национальной, религиозной и расовой розни" об отом прямо не пишет. Но за свастику осудят, а за георгиевскую ленту нет. Почему так? Нормальный человек и без слов поймёт. А дураку или нацисту объяснять бесполезно...Цитата:
abaika95: Тоесть в 1940 году в СССР был фашизм? Ведь 9 мая вообще не отмечали
То есть, в 1940 году СССР победил Германию? Или это что за Праздник? Для тебя это праздник, или траур?
abaika95: Причем тут тогда независимая от всех РФ?
---Снова передергиваете . В принципе в этой фразе **это символ вклада народа независимого Казахстана в победу в Великой Отечественной войне,** - всего одно лишнее слово (независимого), и одно слово написано в единственном числе ( не народа , а народов ) . И тут вопрос к автору статьи - насколько правильно он всё изложил на бумаге ?
abaika95: Гога: Скажите что голубой флаг на Рейхстаге был. Вообще приехали. А что флаг был желто черный? Приехали
----Ты можешь хоть чуть-чуть внимательнее читать , и желательно подряд . Про голубой флаг *рихард* пишет . В №133 - прочти внимательно - пишу - кто водрузил флаг над Рейстагом . Хотя зачем это , ведь удобнее выдергивать и перевирать .
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