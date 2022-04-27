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elektron:

Вы действительно такой наивный? Тогда закончим на этом. Что с Югославией произошло не помним?

Цитата:Нет просто я начитанный что меня аж в Германию не взяли житьА что с Югославией? Она развалиласьА потом одна часть возомнила себя империей и начала убивать и захватывать другихТак убивала что ей прилетело сверхуКонецСкажите а как так получается что Россия возмущена тем что США якобы закрывала глаза на войну на донбассе не бомбя за это Киев и забывает что США также закрыла глаза на войну в Чечне не бомбя за это Москву?