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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9266
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:00
Цитата:
Вы действительно такой наивный? Тогда закончим на этом. Что с Югославией произошло не помним?
abaika95:
Чего хотели США? Чтобы в России закончился кризис и все устаканилось ?
Чего хотели США? Чтобы в России закончился кризис и все устаканилось ?
Вы действительно такой наивный? Тогда закончим на этом. Что с Югославией произошло не помним?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:00
Интересно вот Россия постояно возмущается что на западе не ценят вклад СССР во вторую мировую войну
Мол фильмы только про себя снимают,в учебниках роль на себя перетягивают
А есть интересно советский фильм о бравых американских морских пехотинцах? Или российский фильм о британских десантниках ? Чёт не припомню
Мол фильмы только про себя снимают,в учебниках роль на себя перетягивают
А есть интересно советский фильм о бравых американских морских пехотинцах? Или российский фильм о британских десантниках ? Чёт не припомню
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:04
Цитата:
Нет просто я начитанный что меня аж в Германию не взяли жить
А что с Югославией? Она развалилась
А потом одна часть возомнила себя империей и начала убивать и захватывать других
Так убивала что ей прилетело сверху
Конец
Скажите а как так получается что Россия возмущена тем что США якобы закрывала глаза на войну на донбассе не бомбя за это Киев и забывает что США также закрыла глаза на войну в Чечне не бомбя за это Москву?
elektron:
Вы действительно такой наивный? Тогда закончим на этом. Что с Югославией произошло не помним?
Вы действительно такой наивный? Тогда закончим на этом. Что с Югославией произошло не помним?
Нет просто я начитанный что меня аж в Германию не взяли жить
А что с Югославией? Она развалилась
А потом одна часть возомнила себя империей и начала убивать и захватывать других
Так убивала что ей прилетело сверху
Конец
Скажите а как так получается что Россия возмущена тем что США якобы закрывала глаза на войну на донбассе не бомбя за это Киев и забывает что США также закрыла глаза на войну в Чечне не бомбя за это Москву?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:05
Цитата:
---Каждый кулик своё болото хвалит !
abaika95:
роль на себя перетягивают
роль на себя перетягивают
---Каждый кулик своё болото хвалит !
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:06
Цитата:
---*Нормандия - Неман **
abaika95:
А есть интересно советский фильм
А есть интересно советский фильм
---*Нормандия - Неман **
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:18
Цитата:
странно, а Шевчук продолжает концерты проводить, кроме как в Тюмени, где отказался под буквой "Z" выступать) никуда не бежит
111:
тех россиян, кто вынужден бежать из своей страны, потому что против войны..
тех россиян, кто вынужден бежать из своей страны, потому что против войны..
странно, а Шевчук продолжает концерты проводить, кроме как в Тюмени, где отказался под буквой "Z" выступать) никуда не бежит
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:30
Блин, посмотрел по темам, голова не варит, что, где, когда?
Вроде хочется ответить и не можется..
Давайте встретим праздник моей кухарки безо всяких неожиданностей!
Тем более она старалась..
Мне помогать..
Вроде хочется ответить и не можется..
Давайте встретим праздник моей кухарки безо всяких неожиданностей!
Тем более она старалась..
Мне помогать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:31
Цитата:
Слышал за это но ответ будет позже.
Пока отдыхаем мазево..
lavprof:
Шевчук
Шевчук
Слышал за это но ответ будет позже.
Пока отдыхаем мазево..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:32
Цитата:
что по Шевчуку скажешь?)
Upd: понял, подожду) заинтриговал)
[Исправлено: lavprof, 27.04.2022 - 00:33]
111:
Вроде хочется ответить и не можется.
Вроде хочется ответить и не можется.
что по Шевчуку скажешь?)
Upd: понял, подожду) заинтриговал)
[Исправлено: lavprof, 27.04.2022 - 00:33]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:50
Цитата:
---Передача была ёще в воскресенье
111:
что, где, когда?
что, где, когда?
---Передача была ёще в воскресенье
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:55
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.04.22 - 00:57
Комметы приходится перепроверять на ошибки по три раза..
Жена тут бурчит..
Подождите..
Дал ей почитать, чуть не кинула в меня этот смарт..
Жена тут бурчит..
Подождите..
Дал ей почитать, чуть не кинула в меня этот смарт..
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