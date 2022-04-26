Отправлено: - 00:12

yudjin:

Дык я спрашиваю, а не утверждаю.

elektron:

Нет конечно бывает и я что то путаю, но как вы хотите через Азербайджан в Австрию доставить? Карту смотрели?

elektron:

У вас с логикой всё в порядке? причём тут Путин? Кто пришёл туда с оружием? Я думаю это вам будет сложно объяснить

elektron:

То есть никто и звать вас никак. А закона запрещающего нет.

elektron:

Тут ничего странного, просто личное мнение. Имею иметь право

Гога:

Скажите что голубой флаг на Рейхстаге был. Вообще приехали.

Цитата:Дык ты читай тогда а не возмущайсяЦитата:А потом ТурцияДальше продолжать?Цитата:Зачем усложнять?С оружием пришли сотрудники ФСБ и захватили администрацию в ДонецкеКиев объявил атоНа что ФСБ отправили в славянск отряд наемников для захвата поселка и удержанияС этого началось войнаВсе простоНе усложняйте Цитата:Читать статьи умеете?)Цитата:Лицемерное мнение? Да согласенЖить в стране НАТО и возмущаться почему остальные хотят в натоЕщё раз трусы и крестик.Цитата:А что флаг был желто черный?Приехали