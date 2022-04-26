Отправлено: - 22:02

111:

Это лет через 20 уйдет насовсем.. Пока внуки, да. Правнуки и праправнуки.. Ну как там война 1812го?

[Исправлено: Нурбанчик, 26.04.2022 - 22:19]

Цитата:Про первую Великую Отечественную не забывают, на Рождество в школах наши дети посещают памятники которые установлены в местах боевых сражений, есть места где стоят совместно памятники обеим отечественным войнам.Вот памятник например первой:Так что мимо 111... Тебе как ненавистнику всего советского, я предлагал больше 10 лет назад, раз ты тогда грязью поливал все советское, переехать в чистое поле и построить себе там дом, проложив коммуникации, а не пользоваться ненавистным советским жильем, но ты поливая все советское грязью, понакупал не любимые советские хрущевки, и сам живёшь в доме советской постройки... двуличие однако полное, дальше некуда.