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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44087
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2009
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 21:39
#105
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Путин правильно сказал, что Украине отдали русские территории с русским населением, а она вдруг стала запрещать на этих территориях русских, их язык, историю, традиции и культуру. С какой стати? Поэтому теперь всех своих вернут в родную гавань, а остальных отправят в европейский шалман.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12296
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 21:44
#106
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Цитата:
serg kost:
Газ, нефть, зерно и металлы будут продаваться за рубли.

Думаю будет веселее
Европа перейдет на азербайджанскую и ливийскую нефть которую сейчас начинают уже завозить в Европу
Российскую будет покупать только Китай и то снижая цену на закуп
В итоге повышение цен на всё
Обнищание населения
Бандитизм
И ещё более сильное закручивание гаек
Россия прекратится в Более северную Корею
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12296
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 21:44
#107
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Цитата:
Маркс:
Путин правильно сказал, что Украине отдали русские территории с русским населением, а она вдруг стала запрещать на этих территориях русских, их язык, историю, традиции и культуру. С какой стати? Поэтому теперь всех своих вернут в родную гавань, а остальных отправят в европейский шалман.

Если постояно говорить "сладко" слаще не станет
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2163
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 22:02
#108
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Цитата:
111:
Это лет через 20 уйдет насовсем.. Пока внуки, да. Правнуки и праправнуки.. Ну как там война 1812го?

Про первую Великую Отечественную не забывают, на Рождество в школах наши дети посещают памятники которые установлены в местах боевых сражений, есть места где стоят совместно памятники обеим отечественным войнам.
Вот памятник например первой:


Так что мимо 111... Тебе как ненавистнику всего советского, я предлагал больше 10 лет назад, раз ты тогда грязью поливал все советское, переехать в чистое поле и построить себе там дом, проложив коммуникации, а не пользоваться ненавистным советским жильем, но ты поливая все советское грязью, понакупал не любимые советские хрущевки, и сам живёшь в доме советской постройки... двуличие однако полное, дальше некуда.

[Исправлено: Нурбанчик, 26.04.2022 - 22:19]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24767
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 22:06
#109
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Цитата:
elektron:
Это же надо, так за Георгиевские ленточки переживать? :-x

Они, за голубые ленточки - переживают. А почему?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24767
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 22:11
#110
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Цитата:
abaika95:
Европа перейдет на азербайджанскую и ливийскую нефть которую сейчас начинают уже завозить в Европу

А казахскую, нефть, куда начали - завозить?... :lol: ;-)
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1077
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 22:13
#111
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
859
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 22:13
#112
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Цитата:
таноми52:
», на колодках которых Гвардейская лента повторяет Георгиевскую ленточку?

Да еще не вечер, может и медали перекрашивать заставят. Парад Победы отменили, нет денег, а на переименование городов, сел, улиц деньги всегда находятся
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
859
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 22:18
#113
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Цитата:
111:
Те, кто сейчас бомбит наш братский народ, который одним из первых принял удар фашистов на себя, обижаются из за какой то там ленточки на день победы.

А тот братский народ других 8 лет фигачил, ты чего молчал? Россия не с Украиной конфликтует (пока), а с НАТО, который и рулит этой бойней. Надо скудоумием страдать, чтобы этого не видеть
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
859
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 22:20
#114
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Цитата:
111:
Вы видели этот документ?

Тут документ не так важен,тут важен прогиб
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Страница 8 из 8«1...678
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