Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию. Читать новость
Путин правильно сказал, что Украине отдали русские территории с русским населением, а она вдруг стала запрещать на этих территориях русских, их язык, историю, традиции и культуру. С какой стати? Поэтому теперь всех своих вернут в родную гавань, а остальных отправят в европейский шалман.
serg kost: Газ, нефть, зерно и металлы будут продаваться за рубли.
Думаю будет веселее Европа перейдет на азербайджанскую и ливийскую нефть которую сейчас начинают уже завозить в Европу Российскую будет покупать только Китай и то снижая цену на закуп В итоге повышение цен на всё Обнищание населения Бандитизм И ещё более сильное закручивание гаек Россия прекратится в Более северную Корею
Маркс: Путин правильно сказал, что Украине отдали русские территории с русским населением, а она вдруг стала запрещать на этих территориях русских, их язык, историю, традиции и культуру. С какой стати? Поэтому теперь всех своих вернут в родную гавань, а остальных отправят в европейский шалман.
111: Это лет через 20 уйдет насовсем.. Пока внуки, да. Правнуки и праправнуки.. Ну как там война 1812го?
Про первую Великую Отечественную не забывают, на Рождество в школах наши дети посещают памятники которые установлены в местах боевых сражений, есть места где стоят совместно памятники обеим отечественным войнам. Вот памятник например первой:
Так что мимо 111... Тебе как ненавистнику всего советского, я предлагал больше 10 лет назад, раз ты тогда грязью поливал все советское, переехать в чистое поле и построить себе там дом, проложив коммуникации, а не пользоваться ненавистным советским жильем, но ты поливая все советское грязью, понакупал не любимые советские хрущевки, и сам живёшь в доме советской постройки... двуличие однако полное, дальше некуда.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать